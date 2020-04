Turismo tradicional y de interior, la oportunidad para Mallorca

Hablamos con Diego Zaforteza, gerente de la Fundación Itinerem. Entrevista en La Mañana en COPE Más Mallorca, jueves 23 de abril de 2020.

Los propietarios o gestores de los establecimientos de Itinerem están expresando o viviendo la situación al igual que todo el mundo, según el diferente momento de la crisis que estamos viviendo. Momentos que varían de un día para otro, y es que tal y como ha contado en COPE Mallorca Diego Zaforteza, gerente de la Fundación Itinerem en COPE, "nos encontramos frente a una terrible tragedia que nadie hubiera previsto que pudiera pasar. Primero hay una etapa de impacto, la cual nadie se creía lo que estaba pasando y, cuando todos empezamos a aterrizar, vinieron las grandes preocupaciones, la visión de que no iba a haber clientes ni ingresos, la necesidad de financiación, reducción de costes, etc".

El gerente de Itinerem asegura que "las actividades culturales las cancelamos desde el principio". Aunque no todas las reservas de alojamiento se han cancelado. Según Zaforteza, "es curioso, porque las reservas, aunque todo el mundo se está temiendo lo peor, nos están transmitiendo que muchas de las reservas que se hicieron hace tiempo, se están manteniendo, entendemos que a la espera de cuál es la situación. Lo interpretamos como que no todo el mundo ha decidido dejar de venir. Ahora estamos a la espera de ver cómo evoluciona la disponibilidad en materia de vuelos, la apertura portuaria. Lo que está claro es que los turistas no serán como el año pasado".

Para Zaforteza, la mejora de conectividad aérea en invierno "es una reclamación histórica por parte del sector del alojamiento en general", aunque considera que este contexto "nosotros tenemos una oportunidad, porque nuestra oferta no está basada en el sol y playa, sino en nuestras tradiciones, valores, nuestra cultura y quienes realmente la pueden valorar son los mallorquines".

Dentro de las acciones de promoción turísitca que se plantean, nos cuenta Zaforteza que "una de las propuestas que estamos barajando es lanzar una campaña emocional para que seamos los propios mallorquines quienes devolvamos a las posesiones lo que nos han dado como sociedad lo largo de los siglos, que seamos los mallorquines los que las ocupemos aprovechando que son establecimientos situados en entornos rurales, que nada tienen que ver con el turismo de masas, que son instalaciones con pocas habitaciones, lo cual permite el distanciamiento social y, especialmente, que por sus dimensiones son más fáciles de higienizar".