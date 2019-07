Tres playas de Mallorca están libres de humo

Tres arenales de Mallorca se han sumado ya a la red de playas sin humo Cala Estància en Palma, Cala Anguila, en el municipio de Manacor, y Sant Joan en Alcúdia.

El conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, ha incidido en la repercusión positiva que la red de playas sin humo puede tener en el entorno natural ya que las colillas son el residuo más abundante de la basura marina, incluso por delante de los plásticos, y solo se necesita una para contaminar 8 litros de agua.

Además, las sustancias que componen los cigarrillos, como por ejemplo el alquitrán, el plomo, el mercurio, el amoníaco, la nicotina o el arsénico, entre otras muchas, quedan atrapadas en el filtro, que no es biodegradable y puede tardar hasta 10 años en descomponerse. De este modo, contaminan la arena a través de la ceniza pulverizada y transportada por el aire, el agua y las propias especies marinas. Cabe recordar que se han hallado colillas en el estómago de aves y tortugas.

NO SE PODRÁ SANCIONAR

El objetivo de la Dirección General de Salud Pública es promover los hábitos saludables y sensibilizar a la población sobre la importancia de no dejar residuos en los espacios naturales. Asimismo, han animado a los ayuntamientos costeros de las Illes Balears a adherirse de formas voluntaria.

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha aprovechado para recordar los efectos negativos de fumar y ha destacado que el tabaco es la causa directa de numerosas patologías como el cáncer de pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfermedades cardiovasculares, y es un agravante de otras enfermedades.

La iniciativa, que se pone en marcha de forma piloto, es voluntaria, y los ayuntamientos pueden decidir qué parte de su litoral se adhiere a la red. Pueden ser playas enteras o tramos de playa, que serán sitios donde no se podrá fumar. Después, tendrán que velar para que en dichos lugares no se fume, si bien la policía local no podrá sancionar a los fumadores, puesto que no infringen ninguna normativa. “La idea es concienciar a la población en positivo, apelando a la responsabilidad y al respeto y no a las normas o sanciones”, ha dicho Gómez.