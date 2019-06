Tres meses de inhabilitación a Guillem Boscana

Tres meses de sanción al presidente del Iberojet Palma Guillem Boscana por sus polémicas declaraciones a Deportes Cope Mallorca el pasado 6 de Noviembre. La Federación Española de Baloncesto a través de sus comités de disciplina ha impuesto una sanción que podría considerarse benévola y que ha tenido en cuenta el arrepentimiento inmediato y las disculpas públicas expresadas por Boscana tras sus palabras sobre las colegiadas Sara Peláez y Eva Areste, que formaron parte del trío arbitral en el duelo ante el Araberri.

Horas después de aquella entrevista en Cope, el mandatario expresó a través de un comunicado sus disculpas, y además el equipo lució en su siguiente partido la pelabra perdón, para hacer visible que el club no comparte ningún pensamiento sexista en el deporte. Algunos jugadores no entendieron tener que lucir las disculpas por algo con lo que no tenían nada que ver, pero el Iberojet Palma estimó que era una forma muy visible de pedir disculpas a la sociedad por unas palabras desafortunadas y que nada tenían que ver con los valores que quiere transmitir el club.

En su carta de arrepentimiento, Boscana indicaba que "asumiendo que fueron unas declaraciones totalmente desacertadas y erróneas, me gustaría remarcar mi total arrepentimiento por esas palabras que van en contra de los valores que el mundo del deporte y el club que presido en particular quiere transmitir. Me gustaría mostrar también mi compromiso con la igualdad, tanto en el deporte como en la sociedad en todos sus ámbitos y motivo de orgullo personal es para mí el hecho de presidir un club con equipos femeninos en todas las categorías y siendo durante tres temporadas uno de los únicos tres clubs en toda España con equipos femeninos y masculinos en todas las categorías de formación y en competiciones FEB".