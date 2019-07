Trasladan a la herida crítica del incendio de Mallorca al Vall d'Hebron con quemaduras en el 60% de su cuerpo

La mujer que ha resultado herida crítica en el incendio de una vivienda en S'Arenal de Llucmajor (Mallorca) será trasladada en las próximas horas en un avión ambulancia a la Unidad de Quemados del Hospital Vall d'Hebron, en Barcelona desde el hospital de Son Espases.

Se trata de una mujer italiana de 66 años, que ha sufrido quemaduras en el 60 por ciento de la superficie corporal.

Otros tres heridos han sido trasladados al Hospital de Son Llàtzer y están estables y leves. Se espera que se les dé el alta hoy. Se trata de dos mujeres de más de 70 años, una con quemaduras y otra afectada por intoxicación de humo, y un hombre de 40 años.

Finalitzada intervenció per incendi a una vivenda a s'Arenal de Llucmajor:



1 persona greu per cremades

4 persones lleus

9 ateses in situ

1 vivenda totalment cremada

Vàries vivendes afectades de caràcter lleu@SAMU061IB @guardiacivil @ajllucmajor pic.twitter.com/tobfoqSu4k