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Trasladada a la Unidad de Quemados de Valencia dos de las víctimas de la grave explosión en una vivienda de Ibiza

Cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas en estado crítico, tras el estallido provocado por una placa vitrocerámica en un bloque de VPO. El conseller de Vivienda se desplaza hoy a la isla para seguir la evolución del siniestro

21/04/2026 Explosión en una vivienda en Eivissa.El Ayuntamiento realoja a tres familias y espera que los 19 vecinos restantes puedan regresar esta noche a sus viviendasTres heridos por quemaduras serán trasladados al Hospital la Fe de Valencia EIVISSA, 21 (EUROPA PRESS) Cuatro personas han resultado heridas en una explosión registrada en una vivienda en la calle Sant Vicent de sa Cala, en Eivissa, dos de las cuales han ingresado en la UCI del Hospital Can Misses en estado grave y otra en observación por quemaduras. El accidente ha ocurrido a las 17.15 horas cuando se ha producido una explosión en una vivienda de un edificio en que vivien 22 personas, según ha informado a los medios el alcalde del municipio, Rafael Triguero. En cuanto a los heridos, las que se encuentran en estado crítico son dos mujeres, ambas españolas de 45 y 21 años, mientras que un joven de 23 años permanece en observación y su estado es estable, ha informado el Área de Salud pitiusa. Hasta el lugar se han desplazado servicios sanitarios, los Bomberos de Eivissa, Policía Local y Policía Nacional, que han acordonado algunas de las zonas comunes del edicio. Ante el incidente, los servicios sociales municipales realojarán a tres familias, mientras que las otras 19 se espera que puedan regresar esta noche, tras finalizar los trabajos de limpieza de las zonas comunes. El alcalde ha explicado que el arquitecto municipal ha acudido al lugar y ha confirmado que estructuralmente el edificio "está bien", por lo que se espera que los 19 vecinos puedan regresar a sus viviendas de forma programada. También ha afirmado que en el edificio, que es del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), se estaba haciendo una remodelación. "La máxima prioridad es que se estabilicen las dos heridas", ha concluido Triguero. El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, se ha puesto en contacto con el Ibavi y con el alcalde de Eivissa tras
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Rafa Triguero, alcalde de Ibiza

Cristina Requena

Mallorca - Publicado el - Actualizado

2 min lectura0:22 min escucha

Dos jóvenes de 21 y 23 años heridos de gravedad en la explosión registrada ayer tarde en un edificio de Ibiza ha sido trasladados a la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de Valencia. El Área de Salud de las Pitiusas ha confirmado que el traslado busca ofrecer una atención especializada dada la severidad de sus lesiones.

La mujer de 45 años continúa en estado crítico en la UCI.El cuarto herido, un joven de 21 años, está ingresado en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario con politraumatismos y fracturas costales.

Según ha informado el centro sanitario, el joven fue trasladado por una UVI móvil a la Policlínica, donde ingresó a las 18.33 horas a cargo de la UCI.

En el suceso, el paciente sufrió fracturas costales izquierdas, fracturas apófisis transversas lumbares y politraumatismos.

Una reforma reciente, posible origen del suceso

El siniestro se produjo sobre las 17:15 horas en un bloque de viviendas de protección oficial situado en la calle Sant Vicent de sa Cala. Según los primeros indicios, el estallido fue provocado por una placa vitrocerámica tras una reciente reforma en la instalación del inmueble.

Familiares de las víctimas han denunciado que en el edificio se estaban realizando obras para sustituir electrodomésticos de gas por eléctricos. Todo apunta a que la deflagración se produjo en el momento de encender la vitrocerámica por primera vez. La Policía Científica y técnicos de gas trabajan sobre el terreno para esclarecer las causas exactas.

Desalojo masivo y daños estructurales

La potencia de la explosión obligó a desalojar a 70 vecinos del bloque. Aunque el alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, ha confirmado que el inmueble está "estructuralmente bien", tres familias no han podido regresar todavía a sus hogares y han pasado la noche en alojamientos municipales.

"El edificio es seguro, pero la atención ahora está centrada en la recuperación de los heridos", señaló el primer edil tras la inspección de los técnicos.

Apoyo institucional y seguimiento

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, se desplaza hoy a Ibiza para conocer de primera mano la situación de los afectados y la evolución de los heridos. Por su parte, la presidenta balear, Marga Prohens, ha enviado un mensaje de apoyo a las familias a través de sus redes sociales, deseando una pronta recuperación a los cuatro jóvenes y adultos hospitalizados.

El Servicio de Salud (IB-Salut) mantiene la coordinación para posibles nuevos traslados a centros especializados en la península si la evolución de los pacientes lo requiere.

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