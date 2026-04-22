Trasladada a la Unidad de Quemados de Valencia dos de las víctimas de la grave explosión en una vivienda de Ibiza

Dos jóvenes de 21 y 23 años heridos de gravedad en la explosión registrada ayer tarde en un edificio de Ibiza ha sido trasladados a la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de Valencia. El Área de Salud de las Pitiusas ha confirmado que el traslado busca ofrecer una atención especializada dada la severidad de sus lesiones.

La mujer de 45 años continúa en estado crítico en la UCI.El cuarto herido, un joven de 21 años, está ingresado en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario con politraumatismos y fracturas costales.

Según ha informado el centro sanitario, el joven fue trasladado por una UVI móvil a la Policlínica, donde ingresó a las 18.33 horas a cargo de la UCI.

En el suceso, el paciente sufrió fracturas costales izquierdas, fracturas apófisis transversas lumbares y politraumatismos.

Una reforma reciente, posible origen del suceso

El siniestro se produjo sobre las 17:15 horas en un bloque de viviendas de protección oficial situado en la calle Sant Vicent de sa Cala. Según los primeros indicios, el estallido fue provocado por una placa vitrocerámica tras una reciente reforma en la instalación del inmueble.

Familiares de las víctimas han denunciado que en el edificio se estaban realizando obras para sustituir electrodomésticos de gas por eléctricos. Todo apunta a que la deflagración se produjo en el momento de encender la vitrocerámica por primera vez. La Policía Científica y técnicos de gas trabajan sobre el terreno para esclarecer las causas exactas.

Desalojo masivo y daños estructurales

La potencia de la explosión obligó a desalojar a 70 vecinos del bloque. Aunque el alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, ha confirmado que el inmueble está "estructuralmente bien", tres familias no han podido regresar todavía a sus hogares y han pasado la noche en alojamientos municipales.

"El edificio es seguro, pero la atención ahora está centrada en la recuperación de los heridos", señaló el primer edil tras la inspección de los técnicos.

Apoyo institucional y seguimiento

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, se desplaza hoy a Ibiza para conocer de primera mano la situación de los afectados y la evolución de los heridos. Por su parte, la presidenta balear, Marga Prohens, ha enviado un mensaje de apoyo a las familias a través de sus redes sociales, deseando una pronta recuperación a los cuatro jóvenes y adultos hospitalizados.

El Servicio de Salud (IB-Salut) mantiene la coordinación para posibles nuevos traslados a centros especializados en la península si la evolución de los pacientes lo requiere.