Transportistas auguran problemas en el servicio a causa de los atascos provocando una subida de los precios

Seguimos con el caos que están provocando las obras en diversos puntos de las carreteras de la isla. Si ayer hablábamos de las críticas de los taxistas hoy toca el turno del servicio discrecional de mercancías. Su presidente, Ezequiel Horrach, prevé un verano caótico.

Con las numerosas obras que hay asegura "no podremos llegar a muchos establecimientos. Habrá problemas de servicio seguro". Horrach critica que los transportistas de mercancías no puedan utilizar el carril BUS-VAO como si lo pueden hacer los taxistas y los autobuses; "No tiene ninguna lógica y lo único que provoca es que su sector tarde más tiempo en realizar los servicios por lo que el coste de estos será muy elevado. Cuanto más tiempo se tarda en repartir mucho más alto es el coste", ha añadido.

Horrach no entiende como la administración no hace ningún caso al sector del transporte; "Somos los que vivimos día a día los problemas de la carretera y podrían poner una solución conjunta para que todas estas situaciones no se repitieran", ha concluído.