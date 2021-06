El transporte público de Baleares: siete kilómetros por 4'50 euros

Indignación entre los usuarios del tren de Mallorca debido a los exagerados precios del transporte público. Critican que es imposible fomentar el uso del transporte público cobrando 4'50 euros por un viaje de siete kilómetros, como es el caso del trayecto entre Pollença y Cala Sant Vicenç.





La Asociación de Usuarios del tren vuelve a arremeter contra la gestión del los servicios de transporte publico. Los usuarios del tren están cansados de la situación que se repite constantemente. El portavoz de la Asociación de Usuarios del Tren, Guillem Ramis ha criticado los cambios que la conselleria va a introducir a partir del 1 de enero con la tarjeta monedero. Ramis cree el nuevo sistema tarifario es un caos.

También critican que el consorcio de transporte no piensa en todos los usuarios ya que hay mucha gente que no usa las redes sociales. Ramis considera que el nuevo sistema no siempre ayudará a los pasajeros e incluso encarecerá el viaje para los que no usan habitualmente este tipo de transporte.

Sienten que pierden dinero y piden que se revise el sistema ya que el actual es ''muy desagrable para los usuarios''.

Ramis asegura que este mes a los usuarios habituales de estos servicios, les ha salido más caro que antes. Aunque es cierto que algunos perfiles se pueden haber visto beneficiados, a ellos no les consta y todos han notado un incremento del precio. Ramis pide de manera urgente que se revise este sistema.

Ramis considera que el sistema de ahora no invita a que la gente vaya en transporte público ya que el usuario desconoce lo que le costarán esos viajes. Explica que antes pagaban por adelantado 40 viajes y tenían un mes y medio para gastarlo. Ahora los periodos se han acortado: tienen 30 días y además tienen penalizaciones.