Tráfico inspecciona esta semana el transporte escolar

Desde el lunes y hasta el viernes la DGT lleva a cabo una campaña de vigilancia y control de vehículos destinados al transporte escolar en todo el territorio nacional. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controla las vías interurbanas y las Policías Locales de los ayuntamientos que se han adherido a la campaña controlan las vías urbanas.



A lo largo de esta semana, los agentes intensifican las inspecciones sobre los vehículos destinados al transporte escolar, comprobando que las autorizaciones y documentos que deben tener dichos vehículos sean los correctos para la prestación del servicio. Asimismo, verifican que las condiciones técnicas y elementos de seguridad del vehículo son los que exige la normativa, así como los requisitos especiales que debe cumplir el propio conductor, como son el permiso de conducción o los tiempos de conducción y descanso.



En la campaña anterior, realizada en febrero de 2019, en Balears la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las Policías Locales de los ayuntamientos adheridos controlaron un total de 290 vehículos y se formularon 35 denuncias. La mayoría 23 por no tener en vigor la autorización especial de transporte escolar, 8 por deficiencias en las puertas de servicio y emergencia, 1 porque el conductor excedía el tiempo máximo de conducción, 1 por no tener en vigor el seguro de responsabilidad ilimitada y otras 2 por otros motivos.

TRANSPORTE SEGURO

Según la DGT, las tasas de accidentalidad en el transporte escolar son mínimas. La seguridad es la máxima prioridad y las cifras de siniestralidad anuales reflejan que este es un sector seguro. Desde octubre de 2007, se deniega la matriculación a cualquier autobús que no lleve instalados los sistemas de retención. Los menores deben ir correctamente sentados y abrochados con el cinturón de seguridad o el dispositivo de retención infantil adecuado a su peso, talla y edad.

El 90% de los accidentes que se producen durante el transporte escolar tienen lugar en el momento de subir o bajar del vehículo, o justo en los instantes inmediatos. En muchos casos se trata de atropellos causados por una distracción del menor o del conductor del transporte.

Claves para ir seguro andando, en coche o en autobús escolar



Si se va andando al colegio:

• Deben mirar a ambos lados antes de cruzar, haciéndolo siempre por semáforos o pasos para peatones.

• Caminarán por el interior de la acera, lejos del bordillo.

• No cruzarán las calles o plazas en diagonal o zig-zag.

• Tendrán cuidado con los coches que entran y salen de los garajes.

• En carretera, deben ir por la izquierda; y de noche, llevar prendas reflectantes.



En el entorno del autobús:

• No pararse nunca detrás del autobús porque no le ven.

• Esperar la señal del conductor y cruzar siempre al menos tres metros por delante.

• Dentro del autobús, mantenerse sentado y con el cinturón puesto.

• No correr al llegar, ni al salir.

• Obedecer al conductor y al monitor.