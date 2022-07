Trabajo ordena al Ibsalut reducir la sobrecarga de trabajo en Atención Primaria

En los centros de salud de Baleares ya es habitual que los médicos doblen turno , no se cubran las vacaciones o las bajas. Han reiterado sus denuncias por la situación insostenible en Atención primaria. Ante las constantes quejas de los doctores de la primaria el sindicato medico presentó una denuncia en marzo ante Inspeccion de Trabajo. La respuesta de este órgano ha sido la de ordenar al IbSalut que debe evaluar la sobrecarga de trabajo en Atención Primaria y tomar medidas.

Según ha explicado el dr Iñaki Garcia portavoz de riesgos laborales de Simebal el IbSalut deberá realizar evaluaciones psicosociales en un plazo de un año .La denuncia, recoge que el IbSalut era pleno conocedor de la existencia de estas sobrecargas notificadas a través de Hojas de Comunicación de Riesgos.

Simebal niega que la sobrecarga asistencial se deba a una séptima ola de coronavirus y ha defendido que la razón fundamental es la falta de médicos, y es que en los últimos nueve meses previos al verano, hubo un decrecimiento de contratación del 60%, es decir, de 200 a 80 médicos.

El sindicato médico insiste en que se debe realizar la evaluación de riesgos psicosociales con carácter urgente de todos los puestos de trabajo adscritos a las Gerencias de todas las Islas y mientras se realizan , se recomienda establecer aquellas medidas cautelares de carácter organizativo que permitan aminorar la sobrecarga de trabajo o, en su caso, evitar la exposición prolongada al riesgo como la revisión de turnos o de guardias.

Y no es el único asunto que los médicos reprochan al govern. Critican que Salut recorte más de 20 millones a los médicos al congelar la carrera profesional. El sindicato médico recuerda que el complemento lleva sin actualizarse desde 2017 y afecta a la nómina de 1.400 facultativos y a un total de 18.000 trabajadores del Ibslut.

El presidente de SIMEBAL, Miguel Lázaro, explica que el mes de junio de cada año el Ibsalut tiene el deber de actualizar la carrera profesional de todos sus trabajadores. Pero está congelado desde 2017. Denuncia que hay médicos que no pueden acceder a este derecho recogido en la normativa estatal y que no les permite subir de nivel porque no se convoca. Sólo para el colectivo médico, supone un recorte de 3.000 euros al año.

Simebal judicializó este asunto el pasado mes de mayo y augura que será objeto de confrontación a partir de otoño. Lázaro recuerda que este recorte es del govern de Bauza pero ahora lo mantiene el de Armengol.