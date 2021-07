Trabajadores de Magaluf: "Teníamos la oportunidad de cambiar, pero seguimos con el turismo de borrachera"

El Gobierno británico ya ha levantado su veto a las islas y los hoteleros de Magaluf esperan que, a partir de ahora, se disparen las reservas. Aún hay muchos hoteles y locales cerrados, pero ya hay otros que se preparan para su apertura en los próximos días.

Un trabajador de la zona habla de la situación actual



José Ramón está estos días ultimando los preparativos para abrir el restaurante este viernes. Explica que el día a día de Magaluf, a pesar de la decisión de Boris Johnson de levantar el veto a las islas, aún es tranquilo. Las playas y las calles tienen gente, pero no están llenas. Si se comparan a otros años, se podría decir que están casi vacias. También se puede empezar a ver el turismo británico, pero de nuevo, es de borrachera. "El británico de ahora viene a hacer lo que hacen siempre, los que van a la playa por la mañana ya van borrachos y los que van por la calle ya van dando gritos", denuncia.

El Govern vuelve a imponer restricciones en Magaluf

A esta falta de visitantes, se le suman también las nuevas restricciones del Govern ante la llegada de unos británicos que aún no llegan. Cerrar la restauración a las 2 de la mañana y unas limitaciones de aforo en interior y exterior que cree que no pararán a estos turistas. José Ramón también duda de la viabilidad de estas nuevas medidas, "a no ser que pongan a la Policia por todos lados a controlar a la gente, es absurdo. Están más controlados estando en el local".

La Asociación Somos Ocio Nocturno denuncia agresiones y robos a turistas

Y precisamente desde la Asociación Somos Ocio Nocturno han denunciado hoy que al cierre de estos locales una banda juvenil de Palma se dedica a asaltar y robar a los turistas a la vuelta a los hoteles. Su delegado, Juan Rodríguez, fue testigo de una de las agresiones, "fui con ellos a denunciar, vino luego otro grupo de jóvenes del Este, con la boca reventada y que también iban a denunciar. Sabemos sus nombres, sabemos todos, dimos allí todos los datos".

