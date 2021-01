Un trabajador en ERTE: "Me ingresaron de más y aunque pedí devolverlo me ignoraron y ahora me quitan el 100%"

Se suceden los dramas personales que nos esta dejando la crisis provocada por el COVID. Hay indignación y cansancio por parte de muchos trabajadores que están en ERTE y tardan en cobrar o reciben menos de lo que les corresponde.

Son muchos los que han tenido que corregir errores y les cuesta mucho poder contactar con el SEPE. El hecho de no recibir respuestas está provocando desesperación. Es el caso de Chechu.

Chechu tiene 45 años trabaja en el sector de la hostelería y se ha visto afectado en dos ocasiones por ERTE.

Estuvo de marzo a julio y ahora, otra vez, desde la segunda quincena de diciembre. No le pagaron hasta el mes de mayo, es decir, dos meses después de dejar de trabajar. Además, posteriormente, cuando se reincorporó al trabajo, en julio, siguió cobrando, por error del SEPE, hasta agosto. Nada más enterarse pidió al banco que devolvieran el recibo, aunque no pudo ser y a día de hoy continúa teniendo problemas.

Estuvo buscando la manera de devolver los 1.800 euros que recibió durante el verano y no le correspondía. Entonces le dijeron que le comunicarçian el número al que debía enviar ese dinero de más, pero 6 meses después no ha recibido esa información y no pudo hacerlo. Ahora, seis meses después, ha vuelto a entrar en un ERTE y esos 1.800 euros que percibió ya se los ha gastado por necesidad, pero como notificó la equivocación del Gobierno, este mes no ha cobrado, ni cobrará, porque se le ha embargado el 100% de la prestación de 900 euros por la deuda. De esta manera, no cobrará, hasta finales de marzo.

Chechu está completamente desesperado y no sabe qué va a hacer durante este tiempo. Lamenta que este sistema no tiene piedad con los afectados y cree que deberían poder devolverlo a plazos, poco a poco.

Además, Chechu critica que se haya vulnerado la notificación del procedimiento y que se haya tenido que enterar al no cobrar la prestación.

Recibir esta cuantía, que, destaca, ha sido equivocación del SEPE, también le ha provocoado más daños: Hacienda le pide 1.200 euros como balance del año, cuando normalmente pagaba unos 600 trabajando todo el año.

EL SEPE RECONOCE QUE HA SIDO UN ERROR QUE HA OCURRIDO BASTANTE

Una trabajadora del SEPE ha explicado a COPE por qué se producen estas incidencias. María Fernández explica que, cuando una empresa no notifica al Estado que ha reincorporado a sus trabajadores, las prestaciones continúan en marcha, no se paran de manera automática.

Este caso ha ocurrido muchísimo asegura, pero cree que el afectado no debería tener ahora problemas teniendo que devolver la cantidad, que debería haber guardado, destaca. Dice que incluso, de esta manera, el SEPE está anticipando un dinero al solicitante y sin intereses, por lo que ahora no debería tener problema en no cobrar estos meses, cuando ya lo ha recibido con anterioridad.