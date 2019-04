Toni Nadal ha explicado su famosa frase y qué quiso decir hace unos días sobre su sobrino Rafa, al comentar que "no es un tenista, es una persona lesionada que juega al tenis". Una frase que llamó mucho la atención y que dice Toni que refleja el espíritu de sacrificio del número 2 del mundo a pesar de las diferentes lesiones que viene sufriendo.

En la presentación del cuarto Mallorca Open, el ex técnico de Rafa y actual director de la Academia Rafa Nadal ha explicado que "desacertadamente se ha cogido sólo una parte de lo que dije. Yo me limité a decir a pesar de todos los problemas que ha tenido Rafael, nunca le han impedido ser número 1 ni estar desde el 2005 ahí. Es lo que quise decir, y es lo que yo les digo a los chicos en la Academia que se quejan porque hace viento o por lo que sea. Siempre digo Rafael ha tenido problemas en distintos momentos y no se me quejó nunca. Tenía un problema, tranquilo, a jugar. Es lo que quise decir. Ya sabemos que un titular gusta mucho, desgraciadamente me ha pasado a mí".

Sobre el inicio de la gira de tierra, Toni afirma que " ganar Roland Garros, ganar Montecarlo, Madrid y Barcelona sería una gran temporada (risas). Yo sé que todo es muy difícil, antes de salir y tal como le he visto entrenar creo que es favorito. Que no será fácil, están Djokovic, Zverev, Federer, hay mucha gente que juega bien, pero creo que Rafael desde el 2005 viene haciendo muy buenas temporadas de tierra. Qué ha de ganar, pues no lo sé".