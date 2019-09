Que el proyecto del B The Travel Brand va en serio es algo que a estas alturas nadie pone en duda, pero si faltaba una pata en el banco era el equipo femenino. Sin embargo no se ha hecho esperar y en el segundo año del grupo Barceló en el equipo de baloncesto, y primero con un tutelaje más directo del proyecto, se ha creado una nueva marca en el baloncesto femenino.

El proyecto nace de la unión entre B The Travel Brand e Iberostar, dos de los líderes del sector turístico en nuestro país y empresas mallorquinas ambas, que se juntan para potenciar esta marca y aupar el baloncesto femenino además de al masculino.

La presentación del proyecto ha sido este miércoles en el Hotel Iberostar Llaut con la presencia del CEO de Avoris Gabriel Subías y patrocinador del club y el director de marketing de Iberostar Óscar González. El nuevo equipo femenino nace unido a un histórico del baloncesto mallorquín, el Sant Josep, y jugará sus partidos en su pista en primera nacional (categoría autonómica). Al acto ha asistido también el vicepresidente de la Federació de bàsquet de les Illes Balears, Pedro Terrasa.

El objetivo no es otro que intentar subir a Liga Femenina 2, un categoría en la que ha estado presente durante muchos años el Bahía San Agustín, el club al que pertenece el B the Travel Brand. Desde los años de la crisis y la desaparición del Olis de Sóller en Mallorca y el PDV de Ibiza no hay baloncesto femenino de élite en Mallorca, si bien ha tenido presencia en liga 2 con el mencionado Bahía o el Andratx.

El técnico del equipo es David Uribe y la capitana es una jugadora experimentada, Ester Morillo, quien ha dicho a Deportes Cope que "lo importante es empezar y unir ilusiones, si luego podemos conseguir el ascenso perfecto. Estamos con muchas ganas de trabajar, pero si no se consigue no pasaría nada. Nosotras vamos a luchar y tenemos ganar de competir, vamos a intentarlo. Hace tiempo que no tenemos liga 2 y ya no digo nada liga 1. El Sant Josep nos ha abierto los brazos, vuelve a mi casa porque empecé ahí" .

Gabriel Subías de B The Travel Brand decía a Deportes Cope que "lo que queríamos era integrar, ser el representante de todos los clubes, es lo que queremos y que se dé un paso más para aglutinar los esfuerzos de toda Mallorca. No distinguimos entre masculino y femenino, hacemos un proyecto de baloncesto y éste tiene las dos caras. Es parte de una filosofía".

Óscar González de Iberostar decía que "tiene un componente emocional, somos personas que empezamos juntos. Volvemos a un proyecto en el que habíamos colaborado y nos hace mucha ilusión. Esa fusión de valores entre B the travel Brande e Iberostar, pasión, transparencia, creatividad, honestidad, espíritu de trabajo en equipo que llevamos ambos. Así empezamos en Tenerife paso a paso, allí el club (ACB) ha conseguido un montón de éxitos y eso esperamos en Mallorca, llegar a la ACB y que el equipo femenino también llegue a la máxima categoría".