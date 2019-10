El técnico del Urbia Palma lamenta los insultos hacia su equipo en Manacor

La Superliga de voleibol ha comenzado calentita en Mallorca tras el derbi que estrenaba el campeonato y en el que se llevó el triunfo el Urbia Palma en la pista del ConectaBalear Manacor por 1-3. Dreyer ha dicho en Deportes Cope Mallorca que "algunos jugadores de Manacor dijeron al público que apretaran al árbitro, el voleibol siempre se ha distinguido de otros deportes por lo noble que es, aquí no se puede hacer antijuego ni maniobras que no sean legales. Yo creo que el ambiente tiene que ser otro. Está muy bien que alienten al público y lo vivan con emoción, pero se confunden algunas cosas y no estamos para insultos ni cosas raras. Quiero pasar página, ha sido una semana dura y no quiero más polémicas porque nuestro deporte no debe ganar espacio en los medios por polémicas".

Al ser preguntado por qué había sido una semana dura una semana que en teoría debía ser fiesta del voleibol mallorquín con ese derbi para empezar la temporada, explica que "por todos los problemas que hubo y complicación de entradas, y también sabiendo el ambiente que íbamos a encontrar. Lo sabíamos, ha sido la segunda vez, pero no hay ningún problema".

Ya hubo polémica pública la semana pasada cuando Dreyer valoraba el cambio de pabellón del Manacor respecto a la pasada temporada, que no sentaron bien al club manacorí. Dreyer dijo que "se equivocaron jugando el año pasado en un pabellón que no reunía condiciones y este año han acertado al cambiar, porque también les beneficia a ellos, son un buen equipo". El técnico del Manacor Jaume Febrer decía en Deportes Cope sobre estas declaraciones de Dreyer que "cada uno en su casa ha de ocuparse de sus asuntos" (cadascú ha de fer els comtes a ca seva dijo). Nos fue muy bien jugar en Na Capellera porque hizo que la gente viviera el voley".