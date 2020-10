Taxistas de Palma: "Conducir a 30 km/h es imposible y en verano será un desastre"

Desde hoy en la mayoría de las calles de Palma no se pueden superar los 30Km/h y también a paritr de hoy los coches comparten calzada con patinetes y bicis en casi toda la ciudad. Hemos hablado con uno de los sectores que más horas pasan al volante , los taxistas, y no esconden que la medida no les gusta.

La mayoría de los coches de la ciudad no están en condiciones de asumir esta nueva normativa sin sufrir consecuencias. Para circular a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, no pasaremos de la segunda marcha. Y este problema será muy grave para el sector del taxi. En caso de que el vehículo sea de diésel tendremos más problemas, ya que los filtros de partículas se van a ensuciar muy rápidamente y probablemente se tendrán que cambiar.





"Los patinetes son la nueva moda y entorpecerán mucho la circulación".

Los taxistas podrían ser uno de los sectores más perjudicados por esta medida que obliga a los conductores a no pasar de 30 km/h por casi el 90% de Palma. Creen que con esta limitación el Ayuntamiento lo único que quiere es recaudar dinero a través de las multas. En muchas de estas vías los radares corntrolarán la circulación para que ningún vehículo ni moto se pase de lo permitido.

Además recuerdan que ahora mismo con la pandemia no se notará tanto porque el tráfico no es tan denso. Nos explican que cuando pase toda esta crisis sanitaria y sobre todo en verano, transitar por las calles de Palma puede convertirse en un auténtico desastre.