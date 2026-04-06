Taxistas de Mallorca afrontan el verano con incertidumbre tras una Semana Santa sin récords

El sector del taxi de Mallorca ha hecho balance de la Semana Santa, concluyendo que la oferta de vehículos ha sido "sobrada" para cubrir la demanda. Según el presidente de los taxistas, Biel Moragues, el resultado ha sido "aceptable", aunque sin alcanzar cifras de récord y ligeramente por debajo de lo esperado. Durante estos días ha operado toda la flota con turnos de verano, un refuerzo que se mantendrá hasta el inicio de la temporada.

Incertidumbre ante el verano

A pesar de la solvencia mostrada, el sector afronta los próximos meses "con muchas dudas", principalmente por la situación internacional. Moragues ha señalado que, aunque el estado de guerra en el este de Europa podría desviar turistas de Grecia o Turquía hacia las islas, una escalada del conflicto podría "generar un miedo prácticamente a moverse", lo que supondría una "auténtica catástrofe" para el turismo insular.

Freepik Imagen de un taxi en la mitad de un atasco

Esta preocupación se suma a datos como la previsión de una caída de un 11 % de visitantes en el aeropuerto, aunque desde el sector esperan que las reservas de última hora puedan compensarlo. En cuanto al perfil del visitante de esta Semana Santa, Moragas ha apuntado a un ligero repunte del turista español, que podría haber optado por no alejarse de casa.

La lucha contra las VTC y el éxito del WhatsApp

En el ámbito sectorial, una de las mayores preocupaciones sigue siendo la actividad de las VTC que operan a través de aplicaciones. Moragues las ha calificado como "un pirateo absoluto" y ha denunciado el "incumplimiento palmario de toda la normativa" por parte de estas, diferenciándolas de las VTC tradicionales con las que afirma que existe una "convivencia absoluta".

Es un pirateo absoluto" Biel Moragues Presidente Taxis

En contraposición, el presidente de los taxistas ha celebrado el éxito del nuevo servicio de taxi por WhatsApp, que ya supera los 750.000 servicios. Lo ha descrito como "un salto cualitativo impresionante" que, a su juicio, mejora la experiencia del usuario al evitar prácticas como los precios dinámicos de las aplicaciones y el colapso de las centralitas telefónicas.

Imagen recreada de taxis