El susto de Scaloni y los bulos

Una fatalidad ha dado un buen susto esta mañana al seleccionador argentino Lionel Scaloni, residente en Mallorca desde hace muchos años. El técnico de la albiceleste sale casi a diario a hacer deporte y la bicicleta es una de sus pasiones para mantenerse en buena forma. Scaloni se disponía a salir a entrenar desde un parking de Portals (Calvià, Mallorca) cuando un conocido daba marcha atrás con el vehículo con tan mala fortuna que no le ha visto y le ha acabado arrollando.

El ex del Deportivo, Mallorca o Lazio se ha ido al suelo golpeándose en la cabeza, lo que le ha provocado una herida en la ceja que sangraba abundamentemente. Rápidamente se ha llamado a una ambulancia para que fuera trasladado al Hospital de referencia en Mallorca, Hospital Universitario de Son Espases, donde se le han practicado las curas y se le han hecho exploraciones para descartar fracturas.

Scaloni ha subido una imagen a twitter pocos después de ser dado de alta, para despejar dudas sobre su estado en la que se ve la herida en la ceja, un hematoma importante en el ojo izquierdo y un collarín. El seleccionador argentino salía así al paso de unas primeras informaciones alarmantes que apuntaban estado grave del técnico.

Una vez más la inmediatez y la premura han jugado una mala pasada al periodismo, que antes que contar las cosas primero debe contarlas bien. En la era de la información digital todo el mundo quiere contarlo antes, porque todos los medios tienen su información en internet, ser el más visto y tener más visitas significa más repercusión para los medios en la era digital, pero el periodismo en precario sale mal. Cuando antes que el periodismo va la inmediatez se corre el riesgo de contar las cosas mal. Es como la comida rápida y querer darla antes que la competencia, seguramente la darás quemada o darás basura. En periodismo sea digital o no hay que contar lo que se sabe, no lo que no se sabe. Hoy ha vuelto a quedar demostrado.