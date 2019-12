El SUP considera un insulto que 6 políticos cobren más que 160 policías

Se suceden las críticas por el cobro de al menos seis cargos de Unidas Podemos que reciben un complemento de 22.000 euros anuales por residir en las islas.

Actualmente, un agente de Policía Nacional destinado a Baleares cobra entre el complemento de residencia y territorialidad 150 euros mensuales frente a los 1.800 que cobran los altos cargos políticos por tener fijada su residencia fuera de las islas.

Desde el sindicato de policía SUP consideran este hecho "una total falta de respeto al resto de ciudadanos en general y a nuestro colectivo en particular". Según indica el SUP estos seis cargos públicos cobrarían aproximadamente 132.000 euros anuales, una cifra similar a la que percibirán por ese mismo "plus" más de 160 Policías, lo que equivaldría a más de toda la plantilla del Aeropuerto de Son Sant Joan en Palma, el doble de la plantilla policial de Ciudadela, más de la mitad de los destinados en Ibiza, más que todos los Policías destinados en Mahón y más que toda la plantilla policial del término municipal de Manacor.

RECLAMAN LA ACTUALIZACIÓN DEL COMPLEMENTO POR RESIDENCIA

Esta organización sindical lleva años reclamando una actualización de la indemnización por residencia, que ni mucho menos alcanzaría anualmente esa cantidad económica la que llegaría a cobrar un solo Policía.

El año pasado se logró un avance donde los Policías de Ibiza percibieron 209 € al mes en concepto de productividad especial, cantidad que este año no la han cobrado a pesar de las infinidad de promesas políticas.

El SUP se lamenta "permítannos que nos indignemos, cuando leemos noticias como estas donde se recoge que seis personas cobran lo mismo que más de 160 Policías que día a día se juegan su vida, protegen la seguridad ciudadana y son el orgullo de nuestra sociedad".