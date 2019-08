La suciedad y el mal olor en Palma pone en pie de guerra a los comerciantes

Las calles de Palma estan sucias y huelen mal. Es lo que concluyen los comerciantes de Palma tras presenciar imágenes del casco antiguo con papeleras desbordadas, vómitos sin limpiar o regueros de helados y bebidas en el suelo y cuyas manchan no se eliminan.

Desde AFEDECO, su presidente Toni Gayá, asegura que la ciudad está muy descuidada y apunta a una plaga de cucarachas y ratas por toda la ciudad como otro de los problemas que deben atajarse, un extremo, dice, que ya no se puede tolerar. Por todo ello Gayá reclama, además de medidas de limpieza, la necesaria puesta en marcha de una campaña de concienciación cívica.

"Yo creo que tambié tendrían que hacer una campaña de concienciacion. Hay secotres de gente que no tienen este civismo. No puedes dejar las cosas en la calle y pensar ya se encargará otro; o si haces obra, dejar los escombros en la calle y ya se cuidará otto. Estas acciones deben perseguirse y, sobre todo, multarse", denuncia Gayá.

Ante el posible señalamiento a cruceros y turistas como principales culpables, Gayá ironiza diciendo que la cuestión ahora es demonizar al sector y señalarlo como único responsable. Achaca la suciedad de la ciudad al efecto que provoca verla ya de por sí en mal estado, lo que hace, dice, que la gente ensucie más y no se concience. "Esto del turismo me hace gracia porque ahora resulta que es el culpable de todo. Si la ciudad está sucia, incoscientemente la gente lo tira todo al suelo y por tanto ensucia. Ahora los cruceristas son los culpables de todos los males de la ciudad, y cuando no están, ¿por qué es que sigue estando sucia?" se pregunta.

LA OPINIÓN DE LA CALLE

Hemos salido a la calle y algunos palmesanos han contado a COPE que en cierto modo sí notan esta falta de limpieza pero en su mayoria lo achaca a la masificación temporal. Asimismo muchos coinciden en que esta situación es más frecuente en los barrios que en el centro.