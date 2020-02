Sube el salario mínimo a los 950 euros y el mínimo para hacer la declaración a los 14.000 anuales

El Gobierno ha aprobado este martes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,5% hasta los 950 euros brutos mensuales en 2020. Estos días circulaba una información por las redes sociales que señalaba que este aumento de salario supondría un aumento de los ingresos anuales que obligarían a declarar ante Hacienda a trabajadores que antes no tenían que hacerlo. Los técnicos de Hacienda aclaran que, al igual que sube el salario, también sube el mínimo para declarar. Lo que no cambia es que si tienes dos empleos, aunque no llegues al mínimo, deberan presentar la renta.

El salario mínimo sube de 900 a 950 euros, pero también sube el límite anual para tener que presentar declaración de la renta a 14.000 euros. Por lo tanto, explica el técnico de Hacienda, Fernando García, las informaciones que apuntan a que se va a tener que declarar con solo el salario mínimo, que asciende a 13.300 euros al año, son falsas.

Audio

Durante estos días los técnicos han estado comprobando si habría cambios con las deducciones autonómicas y estatales a raíz de esta subida. García asegura que no, que todo va a continuar igual. Por lo tanto, las personas que trabajen en un solo lugar tendrán hasta los 22.000 euros para tener que hacer la declaración. En cambio, si trabaja para dos o más pagadores, la cantidad se reduce hasta los 14.000.

Es decir, si un trabajador de un solo lugar cobra al año 20.000 euros no tendrá que hacer la declaración. Pero si eres trabajador de dos empresas y en una cobras 10.000 al año y el la otra 4.000, en total, 14.000, sí tendrás que hacerla. García explica por qué esto es así.