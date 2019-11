El STEI rechaza el anteproyecto de ley de educación

Siguen las reacciones tras las presentación del anteproyecto de la ley educativa por parte del conseller Martí march que señaló que en materia lingüística la norma no prevé cambios inmediatos ya que deja para una futura regulación la fusión de los actuales decretos de mínimos y lenguas extranjeras para marcar qué peso tendrá cada una.

Sus socios de MÉS han advertido que no la apoyarán si no se establece el catalán como lengua vehicular. El sindicato mayoritario en enseñanza en Baleares, el STEI ha manifestado también su rechazo porque considera que pretende reducir el catalán a una mera asignatura. Este sindicato considera en general muy ambiguo el documento divulgado por el Govern y critica la falta de consultas previas con la comunidad educativa.

Además, desde el sindicato lamentan que antes de hacer público este anteproyecto no se hubiera producido ninguna reunión con ellos. Lo más importante para Gelabert es que se garantice la normalización del catalán y la mejor forma es hacerlo en los colegios.

El texto no recoge el sistema de financiación y deja de lado la gratuidad en la enseñanza a niños de 0 a 3 años, dicen desde STEI. Además, el conseller Martí March dijo que no se concretaba el porcentaje del uso del catalán en la ley, “porque en las leyes no se ponen porcentajes”, dice. Aunque eso sí, Gelabert destaca que en el punto de las inversiones si que pusieron bien claros los porcentajes.