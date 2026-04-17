Son Espases activa un plan de choque y cancela cirugías por el colapso de Urgencias: "Seguramente es una situación que se vaya repitiendo"

El Hospital de Son Espases ha activado un plan de choque para frenar la fuerte presión asistencial que sufre desde este miércoles. La situación ha llevado a tener 54 pacientes pendientes de cama en Urgencias y otros 16 en la unidad de preingreso, obligando a reprogramar cirugías no urgentes para liberar recursos. El director médico, Vicente Torres, ha explicado que esperan resolver la situación a lo largo del fin de semana.

La causa de estos picos de demanda recurrentes, según Torres, es la condición de Son Espases como hospital de referencia para toda la comunidad, incluyendo pacientes de otros hospitales y clínicas privadas. "Son pacientes de mayor gravedad, con patologías más complejas, que requieren más recursos y generan, también, una estancia media más prolongada", ha detallado. Esto, sumado al envejecimiento de la población y la multimorbilidad, dificulta dar altas y liberar camas.

Medidas urgentes para liberar camas

Desde el miércoles, un comité de crisis se reúne a diario para analizar la situación y tomar decisiones. La principal medida es la reprogramación de la actividad quirúrgica no urgente. "Analizamos la programación y, en función de eso, tomamos la decisión de reducir los ingresos programados", ha señalado Torres. Dependiendo de las necesidades, se aplazan entre 3 y 10 operaciones diarias.

Intentamos perjudicar lo mínimo posible al paciente que está previsto que ingrese, porque eso siempre es dramático" Vicente Torres

El plan también incluye la derivación de pacientes a centros sociosanitarios y mantener abierto el Hospital Virgen de la Salud, que "normalmente estaría cerrado en estas épocas". Además, se ha reforzado el personal de enfermería en Urgencias y se ha pedido a otros hospitales que deriven únicamente los casos estrictamente necesarios.

Un colapso "más estructural que puntual"

El director médico ha admitido que los picos de saturación son cada vez más frecuentes. "Este año ha habido más picos de demanda asistencial", ha reconocido, vinculándolo a la complejidad de los pacientes. La falta de camas en centros sociosanitarios también agrava el problema, ya que pacientes crónicos que podrían recibir el alta permanecen en el hospital.

Este año ha habido más picos de demanda asistencia de saturación del hospital" Vicente Torres

A pesar de la situación, Torres asegura que la plantilla es "suficiente" y que se mantienen los refuerzos del plan de invierno. La esperanza a largo plazo está puesta en la apertura del nuevo hospital Son Dureta para "liberar un porcentaje de ese tipo de pacientes". Mientras tanto, el hospital se enfrenta a una situación que, según los sindicatos, ya es "estructural".

Torres ha lamentado la situación de los afectados, con pacientes que llevan hasta tres días esperando una cama. "Entendemos la incomodidad y la situación que tienen. Eso representa para ellos una situación compleja, también para los profesionales que tienen que hacer un esfuerzo sobreañadido, pero se hace todo el esfuerzo para poder resolver esto lo más rápidamente posible", ha concluido.