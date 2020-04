SocioMétrica: el fin de la tensión sanitaria podría llegar a finales de abril

SocioMétrica trabaja estas semanas con dos parámetros, el concepto de tensión sanitaria, que significa hasta qué punto el sistema sanitario es capaz de soportar o no el cuidado de los afectados, y cuándo puede acabar todo.

Gonzalo Adán, director del IBES y SocioMétrica, ha explicado en los micrófonos de La Mañana de COPE Mallorca que se presentarán tres escenarios consecutivos. El primero, hasta el 14, 15 abril donde "tendremos incremento de casos, aunque cada vez a menor velocidad", escenario al que han llamado "fase de descenso con alta tensión sanitaria".

Un segundo escenario, que se produciría entre el 12 y el 26 de abril, seguirá habiendo casos, pero los servicios sanitarios podrán atenderlos en mayor medida de lo que ha sido hasta ahora y podría llegarse a final de abril a que el conteo de casos ya no sea noticia, de unos 4 o 5 casos diarios.

En el tercer escenario, todavía desconocido y que empiezan a valorar, es la fase en la que no habría practicamente casos nuevos, "pero habría un número dificilmente digerible de fallecidos". El sociólogo asegura que "todavía estamos contabilizando de cuánto es el desfase entre nuevos casos, casos en UCI y fallecidos, todavía no hay histórico para decir que hemos tochado techo con el número de fallecidos. No hay ecuación factible todavía para saberlo, por eso hemos dejado esa tercera fase, que por desgracia va a existir, donde no haya casos nuevos, pero sí fallecidos, donde las UCIs estarán trabajando a otro nivel, no de casos que entran, sino de los que prácticamente están desahuciados".

Según los datos que manejan, un millón de españoles podría haber pasado la infección, "el 80-90% lo ha pasado en casa sin ser diagnosticado y sin necesidad de haber pasado por los servicios de urgencias", asegura Adán.

Respecto a las islas, Baleares es de las comunidades con menos tasa de contagiados y fallecidos.

En la encuesta realizada por SocioMétrica, los ciudadanos puntúan con una nota excelente al personal sanitario de España: un 9,4 sobre 10. También a la Policía y la Guardia Civil, que les ponen una nota de 8,3 sobre diez. El Ejército también es una institución muy valorada por los ciudadanos, que le ponen una nota de 8,1.

Datos de la encuentas

Se han realizado 3.200 encuestas en todo el ámbito nacional, proporcionales a los censos provinciales, con sistema multifuente acumulado de tres paneles online de tres proveedores diferentes. Campo del 24 al 28 de marzo. Análisis de datos: equilibraje cruzado por sexo, edad y situación laboral según INE. En segunda fase, postponderación por recuerdo de voto. SocioMétrica es miembro de Insight Analytics.