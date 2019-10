Sineu y Santa Eugenia sin ATE

Los centros educativos de Sineu y de Santa Eugenia dejan de tener Auxiliares Técnicos Educativos (ATE). Dos alumnos que antes tenían cada vez que iban al colegio ahora ya no la tienen. Y todo tal y como apuntan desde el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Intersindical de Baleares (STEI) la Consellería de Educación ha subido el listón a la hora de proporcionar ayuda a los niños con Necesidades Especiales. Ahora toda la responsabilidad recae sobre el profesor.

La Conselleria de Educación quita ayudas

Miquel Gelabert, secretario general del STEI, no entiende como puede ser que antes "haya alumnos que recibían ayuda por parte de los ATE" y ahora la Conselleria de Educación de Martí March "los haya retirado de algunos centros como los de Sineu y Santa Eugenia". En el caso de Sineu, Miquel Gelabert afirma que es una alumna que durante doce años ha recibido ayuda y que ahora ya no. En Santa Eugenia es un alumno que antes estaba atendido todas las horas de clase y ahora no. Por lo que, piden explicaciones a la Conselleria de Educación de por qué ahora se les ha retirado ese apoyo.

Desde el STEI, van más allá. Aseguran que han subido "el listón" en los barómetros para recibir ayudas y que muchas personas ya no se encuentran en los nuevos parámetros. Miquel Gelabert afirma que la plantilla que hay no "basta" y que se están prolongando problemas en el tiempo.

Se necesitan más ATEs

El número de ATEs ha aumentado en trece este curso, llegando a 293 pero la cifra aún es baja y desde el STEI reclaman a la Conselleria que contraten a más profesionales, ya que hacen falta. Desde la Conselleria de Educación han mejorado la media de ATEs por niño con Necesidades Especiales, pero eso sí como afirma Miquel Gelabert a costa de subir el listón a los alumnos que les han quitado ayuda.