Sin ventilación, sin aire acondicionado y sin auxiliares, así se hacen las autopsias en Palma

El sindicato de Comisiones Obreras denuncia las malas condiciones laborales tanto a nivel personal como material en el servicio de patología de Mallorca.

La falta de auxiliares forenses ha llevado a que en los últimos días se retrasen las autopsias. Según ha confirmado, Manuel Romero en Cope, se requiere como mínimo para el volumen de autopsias que se realizan (700 autopsias anuales) al menos 5 auxiliares. Según Romero, el problema es en parte endémico: de los cinco trabajadores que deben formar parte de la plantilla, tres plazas nunca se han cubierto. Quedan dos, los dos a día de hoy de baja.

Auxiliares que no sólo ayudan a los forenses a manejar los cuerpos y a practicar las autopsias sino que llevan a cabo una serie de labores administrativas importantes como las entregas de los cadáveres a la funeraria y el control de la identidad de cada uno de ellos. El problema es que solo hay dos y actualmente están de baja. Las bajas han obligado a la Gerencia del Ministerio de Justicia a realizar una convocatoria de urgencia para poder cubrir al menos una de las plazas que están vacantes. Romero recuerda que en otros institutos con la mitad de autopsias cuentan con más auxiliares. Este sindicato afirma "sería recomendable que en lugar de pertenecer al cuerpo laboral fuesen funcionarios del servicio de patología, que se exigiera la titulación de grado medio de anatomía patológica y fueran parte de la bolsa de justicia, tal como ocurre en la mayoría de los institutos de medicina legal".

La situación se suma a otras quejas en torno al funcionamiento de la clínica forense en las últimas semanas que abarcan desde la falta de material de protección a fallos en el funcionamiento de cámaras y del aire acondicionado. La adecuación del aire acondicionado de la sala de autopsias y que permie mantener la sala a una temperatura reglada de al menos 21ºC, esta mañana estaba a más de 27º. Romero ha explicado que ni se están haciendo las pre-pruebas del Covid a pesar del bajo coste económico y la facilidad de encontrarlos.

Las cámaras frigoríficas no tiene luz, los médicos forenses tienen que utilizar la linterna de su móvil para ver dentro, la puerta no funciona y para que esta no se cierre y queden atrapados dentro tienen que utilizar un bidón, todos los desagües y grifos de las cuatro mesas de autopsias están dañados y no funcionan de forma adecuada, los carros de manipulación de cadáveres se encuentran en muy mal estado, etc. Denuncian también la falta de mamparas y medidas de protección en las oficinas de la clínica forense.

