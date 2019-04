Siete de nueve con Pendín en el banquillo

"Tengo tan buen cuerpo técnico y tan buenos jugadores que a veces hasta parezco bueno" sonríe Vicente Moreno tras la victoria en La Rosaleda. Está feliz, ha sido una victoria que ha llegado al final del partido, con gol de Leo Suárez tras un gran centro de Abdón. Dos jugadores salidos desde el banquillo han fabricado la victoria, no es la primera vez, y han ganado en un gran estadio en un ambientazo.

Moreno ha vivido en una cabina como en los dos partidos anteriores el encuentro ,conectado al teléfono y sin poder dirigir a sus jugadores. En el banquillo, su inseparable segundo, Dani Pendín, compañero suyo desde los tiempos del Xerez, ha dirigido al equipo por tercera jornada consecutiva. Con el argentino al mando el equipo empataba en Soria ante el Numancia 1-1, aunque es cierto que en un mal partido, ganaba al Rayo Majadahonda 2-0 en Son Moix y al Málaga 0-1 en La Rosaleda.

El balance con Pendín en el banquillo no puede ser mejor, un empate y dos victorias consecutivas, siete puntos de nueve posibles, tras la expulsión de Vicente Moreno en el Nuevo Arcángel, una expulsión que él consideró totalmente injusta por no haberse dirigido según su versión al colegiado López Toca. Los recursos no prosperaron y Moreno, que consideró muy injusta la situación de indefensión de los entrenadores, ha vivido los tres últimos partidos lejos del banquillo.

Pero si en algo tiene confianza Moreno es el trabajo de equipo que hace el cuerpo técnico. De hecho Pendín tiene mucha importancia para Moreno en la dirección del equipo en el apartado del balón parado. Es constante la imagen de ambos relevándose en los partidos en el banquillo cada vez que hay acciones a balón parado en ataque o defensa, en las que siempre se levanta a dirigir el argentino.

Obviamente la efectividad sin Moreno en el banquillo ha disparado los chascarrillos y provocaba la retranca del técnico valenciano por los buenos resultados sin él dirigiendo. Moreno también dejó claro que "el equipo está preparado para resolver las situaciones que se le presentan en un partido, tiene recursos".