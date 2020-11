ShoreView revoluciona la navegación costera

Esta innovadora aplicación es la única que ha sido capaz de implementar la Realidad Aumentada en el mar para mostrar al usuario en tiempo real tanto lo que ve como lo que no. Es la voz amiga y confiable que te advierte de los peligros y que te descubre y selecciona lo mejor del litoral, como si tuvieras siempre a tu lado a un patrón experto susurrándote al oído.

¿A quién se le ocurrió la idea?

La idea surgió de uno de los socios cofundadores, José Manuel Arnaiz (fundador de Jazztel, entre muchas otras compañías) cuando navegando fuera de su zona de confort se dio cuenta de que no había ninguna solución visual que le ayudase a encontrar la concordancia entre los mapas actuales de navegación en 2D y la visión real. No era capaz de tomar ninguna referencia visual ni de poder ubicar en el horizonte ningún destino en concreto.

¿Cómo funciona?

Tan solo hay que mirar el horizonte a través de la pantalla del móvil para que esta revolucionaria aplicación de realidad aumentada te vaya destacando lo que hay frente a ti y a qué distancia se encuentra. Además, si colocas el móvil en horizontal, sobre la palma de la mano, podrás posicionarte y ver los puntos de interés que hayas preseleccionado mostrados sobre la cartografía; que, por cierto, ha sido proporcionada por la prestigiosa Imray, galardonada en varias ocasiones como la mejor cartografía de papel a nivel mundial. Pero lo más importante es... ¡que funciona sin cobertura!

The Skipper Wisperer

Dicen que Shoreview es “la aplicación que susurra a los patrones”, especialmente a los más novatos, porque a partir de ahora tendrán a su lado a un aliado tecnológico que les proporcionará la seguridad y los mejores consejos para hacerse a la mar bien acompañado y volver a casa enamorados hasta las trancas. Porque Shoreview no solo te descubre donde están ocultas las rocas peligrosas, sino que además te selecciona los mejores fondeaderos y te muestra donde echar el ancla exactamente para evitar hacerlo sobre posidonia o incluso enrocar. ¡Y te lo “susurra” tanto de día como de noche!

¿Cuántos y cuales son los puntos de interés que incluye?

Además de incluir todos los puertos, donde dejar el dinghy y las zonas de atraque y paso de golondrinas turísticas, etc., Shoreview es la única aplicación que te muestra la posición y distancia exacta hacia cada gasolinera, etc. y que selecciona y califica los mejores fondeaderos, las playas, las calas y las boyas de amarre. También te descubre los mejores sitios para hacer snorkeling, las cuevas navegables más bonitas, los lugares “de foto”, los faros, las piscifactorías y la toponimia del litoral. Y lo más importante: ¡que no se olvida de todos y cada uno de los bajos y peligros en la mar! No en vano incluye casi 15.000 puntos de interés tan solo en la costa mediterránea española.

La aplicación perfecta para quienes alquilen un barco.

Cualquiera con un teléfono de 80 euros puede disfrutar de la aplicación ShoreView sin necesidad de invertir decenas de miles de euros en equipos de abordo. Pero son los usuarios que alquilan embarcaciones los que más la van a disfrutar, simplemente porque podrán familiarizarse con su funcionamiento y planificar la singladura desde su propia casa, sin necesidad de aprender a usar los diferentes dispositivos que pueda haber en cada barco. Porque todos sabemos que cuando alquilas lo que quieres es aprovechar el tiempo al máximo y no perderlo cacharreando con la electrónica.

Los puntos fuertes de Shoreview.

Shoreview no es una startup cualquiera, es la única especializada en la mar que ha logrado unir lo mejor de los dos mundos: el mejor equipo tecnológico junto con los mejores exploradores del litoral, lo cual supone un hito que nunca antes se había logrado. Ha costado muchos meses de investigación y desarrollo el dar con la solución tecnológica actual del producto, que se apoya en estudios realizados por la universidad de Oxford, además de miles de millas navegadas, lo que constituye una fuerte barrera de entrada para quien quiera plantearse mejorar la aplicación.

Actualmente el equipo está bien consolidado y formado por diez personas entre UX, dirección de contenidos, desarrollo, marketing, ventas y producto. Con sedes en Valencia y Madrid.

La mejor oportunidad para invertir en uno de los sectores que menos ha sufrido el impacto de la Covid.

Está a punto de cerrarse la 2ª ronda de financiación en la que están buscando 600.000 € de capital privado, importe que multiplicarán por dos con ayudas de innovación públicas. Para el 2021 pretenden llegar al primer millón de euros de facturación entre los dos canales de negocio actuales, así como estar presentes en 46.000 kms costeros. En diciembre tienen previsto implementar la app en las costas del Caribe y prepararse para la temporada Mediterránea del 2021. A partir de marzo y hasta octubre ampliarán el radar a países como Italia, Francia, Croacia y Grecia junto con la costa española y Baleares, donde se afianzaran. En 10 meses y con lo objetivos cumplidos abrirán la siguiente ronda serie A por un importe y valoración cinco veces superior.