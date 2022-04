La SGAE inicia en Baleares una campaña para cobrar los derechos de autor al alquiler turístico

Sorpresa e indignación entre las patronales de las viviendas vacacionales después de conocer que la SGAE, la sociedad de autores y editores, ha iniciado una campaña para cobrar los derechos de autor en este sector. Al parecer, Baleares, es la primera Comunidad Autónoma en la que ocurre algo así. Desde la asociación de referencia del sector de viviendas de alquiler turístico en las Islas Baleares ,HABTUR, su presidente Toni Barceló, se ha mostrado bastante sorprendido y no entiende la situación ya que en ningún caso los establecimientos de alquiler turístico y viviendas vacacionales de Baleares ofrecen servicios que puedan ser objeto de cobro por parte de la SGAE. La tarifa mensual es de 35 euros, lo que supone un coste total de 420 euros. Parece ser que durante la temporada anterior, fueron algunos propietarios los que recibieron la carta pero este año ya ha llegado prácticamente a todas las comercializadoras.

Indignación entre los propietarios de viviendas vacacionales

Los más perjudicados por esta notificación son los propietarios de viviendas vacacionales que, en muchos casos, no tienen ni televisores en las habitaciones ya que los clientes vienen totalmente equipados con sus propios equipos electrónicos con todo tipo de plataforma digitales. La SGAE les da un plazo de siete días para que los propietarios se pongan en contacto con el representante de la sociedad y conseguir así que no se inicien acciones legales contra ellos pero aún así, insiste Barceló, en que no entienden nada ya que también esas peticiones de SGAE se dirigen a grandes compañias explotadoras cuando se trata de viviendas y casas privadas. Una situación muy diferente a los hoteles, por ejemplo. La SGAE, en caso de que no haya acuerdo amistoso, puede reclamar por el juzgado todos los atrasos, con un máximo de cinco años desde la primera notificación, así como todos los gastos de investigación para demostrar la infracción.