Los trabajadores del servicio de ORA en Palma se sienten desprotegidos en su reincorporación

El servicio de ORA ha vuelto a funcionar en Palma este jueves con el descontento de la ciudadanía y el malestar de los propios trabajadores, ya que se sienten poco protegidos. El lunes se reincorporaron al trabajo 70 personas y este jueves se han sumado 50 más que están en situación de riesgo según la mutua. El personal de la ORA denuncia que cuentan con pocos equipos de protección individual y que la ciudadanía no cumple con las medidas de seguridad.

El Gobierno señala que los trabajadores de la ORA no están expuestos al virus porque trabajan en la calle. Una afirmación que no comparte el delegado de UGT de la ORA, Mario Quinteros, quien lamenta que a día de hoy la mayoría de la plantilla, entre ellos personal de riesgo, estén por las calles de Palma trabajando.

Además, Quintero denuncia que les dijeron que no se cobraría ORA mientras durara el estado de alarma y este cambio ha hecho que la gente esté molesta y lo pague con ellos. Un trabajo que se hace más difícil estos días ya que la ciudadanía no está cumpliendo con las medidas de seguridad y están muy expuestos al virus.

El lunes se reincorporaron al trabajo unos 70 trabajadores y a partir de este jueves han vuelto 50 más en situación de riesgo según la mutua. También se están adaptando los horarios: hacen jornada continúa aunque lo acordado con la empresa no se está cumpliendo.

Entienden que es una situación excepcional, pero no están comodos. Y es que la empresa no está obligada a entregar EPIS y las pocas cantidades que llegan no bastan.