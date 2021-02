Servera: “Los políticos ni entienden la gravedad de la situación ni empatizan con el drama de los ciudadanos"

Más de 40 entidades, entre las que se encuentra Afedeco, Caeb, Pimem, Simebal, Asima, Pimeco o Fehm, han enviado una carta a la presidenta del Govern, Francina Armengol, exigiendo que los políticos reaccionen de una vez ante la crisis sanitaria y económica. Esta es la carte íntegra que han remitido:

"Sirvan estas primeras palabras para manifestarle nuestro profundo respeto ante la situación que estamos viviendo. Son unos meses muy malos, una pandemia sanitaria que está matando a miles de personas al mismo tiempo que está acabando con la esperanza de una sociedad que hace aguas económicamente. Sabemos que la posición de nuestros gobernantes no es sencilla. Nadie esperaba vivir ni tener que gestionar un drama como este y de verdad, señora presidenta, muchas veces intentamos empatizar con usted. Por esta misma razón, y con total humildad, le pedimos que haga usted lo mismo con nosotros. Cientos de miles de personas de nuestra tierra han tenido que cerrar sus negocios y tenga en cuenta que muchas de las empresas de la cadena de valor turístico no trabajan desde antes del inicio de la pandemia, es decir, ya cerraron sus puertas al finalizar la temporada 2019.

Empezamos mal y vamos peor. Sabemos, presidenta, que usted quiere lo mejor para nuestras islas y creemos que le preocupa igual que a nosotros que el presidente Sánchez asuma ya que no va a haber temporada turística. Otro año más no lo vamos a resistir. No son palabras huecas, se le decimos desde el profundo conocimiento de nuestra responsabilidad como empresarios. No hace falta recordar que nuestra Comunidad vive del turismo. Tirar la toalla y conformarnos con esperar a que el dolor escampe solo nos va a traer más miseria.

Por ello, y porque entendemos que no hay ayudas económicas para todos, le pedimos que priorice y centre sus esfuerzos, su tiempo y sus ganas de gobernar esta tierra en un plan de vacunación eficiente que nos permita tener el 50, 60 o 70% de la población vacunada en el mes de junio. Solo manejándonos en esos porcentajes podremos mirar al futuro con relativo optimismo. Si usted está dispuesta a comprometerse con este plan nos va a tener a su lado. Sabemos que no hay otra solución.

Además de ello, y como sociedad, nos gustaría que recogiera el guante al ruego que le vamos a hacer. Se lo hacemos a usted, como presidenta de les Illes Balears, y le pedimos que logre un gran pacto con las fuerzas políticas de la comunidad, que tenga su reflejo también en el Parlamento con un acuerdo del mismo aprobado por unanimidad. Estamos cansados, agotados y decepcionados. Sabemos que se están dando cuenta porque el malestar de la calle de los últimos días no es más que un grito a la desesperada para que ustedes, los políticos, se pongan de una vez por todas de acuerdo. ¿Tanto cuesta promover un pacto político entre todas las fuerzas parlamentarias?

¿Acaso no son gobierno y oposición conscientes de que vamos al caos del cual no saldremos en muchos años? ¿De verdad se creen que yendo cada martes al Parlament a insultarse unos a otros ya han cubierto el expediente? ¿De verdad piensan que engrandecen la política cuando convierten a sus adversarios en enemigos? Sinceramente, señora presidenta, ¿cree que esta forma de hacer política que nos invade en los últimos tiempos nos va a sacar de la terrible situación que estamos viviendo? ¿no van a ser capaces de ponerse de acuerdo, de remar juntos, ni siquiera ahora que lo clama la sociedad? ¿Se imagina que cada uno de ustedes pudiera tener una merma de ingresos similar a la que están padeciendo empresarios y trabajadores?

No cabe duda de que existen dos mundos, el político y el resto de la sociedad.El político, que no ha perdido prebendas en los últimos 12 meses, y el resto de la población que se encuentra inmerso en el caos absoluto. Puestos a imaginar, ¿se imagina una reducción en el nivel de ingresos de la clase política? Basta que imagine que esa reducción es equiparable a la que estamos teniendo empresarios y trabajadores, ¿se lo imagina? Por todos estos motivos, un escrito en términos similares se va a enviar al resto de partidos políticos, grupos parlamentarios, Ayuntamientos etc.

Por último, y no menos importante, nos gustaría que por unos momentos dejara de leer estas líneas y pensara que detrás de cada cierre de empresa hay personas, hay familias, hay empleados… hay una cadena de amargura con nombres y apellidos porque no hablamos solo de cifras sino de almas que, en muchos casos, ya no tienen ni para comer. Por esta razón queremos pedirle algo que cualquiera puede entender y si no, pregunte a quienes se manifiestan semanalmente o a quienes callamos y esperamos, por respeto a las instituciones que representan, pero no nos faltan ganas de gritar por qué falta tanta comprensión y empatía de la clase política.

Nuestra petición expresa es que las Illes Balears, encabezadas por su gobierno y refrendada por las principales fuerzas políticas y patronales empresariales reivindiquen hasta la extenuación por lograr incrementar el número de vacunas para llegar a inmunizar al 60-70% de la población en junio, a efectos de tener oportunidad de temporada turística. Ni la economía, ni las personas podemos soportar un 2021 sin actividad económica. No necesitamos políticas de gestos, sino acciones contundentes en la vacunación, así como, un verdadero plan de rescate económico."