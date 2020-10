El Seminario Internacional de Innovación y Turismo, INTO, dedica su 15 edición a los modelos disruptivos

El Seminario Internacional de Innovación y Turismo (Seminario INTO), impulsado por la Dirección General de Innovación, llega este año a su decimoquinta edición con una temática y formato que se adaptan al nuevo paradigma derivado de la crisis sanitaria COVID-19, por lo cual, contará con un key note inaugural y cuatro sesiones temáticas que se llevarán a cabo online los días: 28 de octubre, y los 3, 11, 17 y 25 de noviembre.

Esta edición, enmarcada en el plan de reactivación económica del Govern de les Illes Balears, se centrará en el análisis de modelos de negocio disruptivos en de la industria turística. También se pretende mostrar que las tecnologías emergentes como el blockchain o la IA pueden ayudar a conseguir un modelo turístico más seguro, sostenible, competitivo y de calidad y dar respuesta a los retos y oportunidades que la economía de las Islas Baleares está experimentando.

Este seminario pretende ser una plataforma para el debate de propuestas y la transferencia de conocimiento desde los centros de investigación a las empresas, así como la presentación de buenas prácticas empresariales para promover la innovación en sectores de la cadena de valor del Turismo. Inmaculada Salamanca, coordinadora de proyectos y comunicación de la Fundació Bit, ha querido destacar el carácter online del acontecimiento, a través del cual "se demuestra una vez más que esta sociedad puede trabajar, relacionarse y producir de manera eficaz gracias a la tecnología".

Durante cuatro semanas, expertos de los ámbitos académico y empresarial presentarán ejemplos de modelos de negocio disruptivos o distintos a los tradicionales y orientados a los diferentes eslabones de la industria turística: la promoción del destino, el alojamiento, la intermediación y la restauración y el ocio.

En esta edición, todas las sesiones se podrán seguir en directo a través de internet, y se podrá participar enviando preguntas y comentarios a través de la aplicación Zoom. Así mismo, la asistencia al seminario es gratuita pero requiere inscripción previa a través de la página web: visitinnovation.com

La sesión inaugural, contará con la Keynote: Estado del arte de tecnologías disruptivas en la industria turística, de la mano de la Dra. Tracy Harwood, Profesora de cultura digital a De Monforte University.

El 3 de noviembre se celebrará la sesión: Modelos de negocio disruptivos en destinos, moderada por la Directora de la AETIB, Antònia Alomar, y en la cual participarán; Benjamín Perdomo, Consejero delegado de Centros de Arte Cultura y Turismo (CACT) de Lanzarote; Xavier Font, Profesor de Sustainability Marketing, School of Hospitality and Tourism Management, University of Surrey; y Carlos Romero, Director de investigación, desarrollo e innovación turística a SEGITTUR.

La segunda sesión: Tecnologías disruptivas en la intermediación turística, el 11 de noviembre, contará con la participación de Manuel Molina, Director de Hosteltur como moderador; y con los ponentes; Daniel Alzina, CEO de Hotelinking; Juan Otero, Socio fundador y CEO de Travala; y Manuel Aragonés, Fundador y CEO de Travel Compositor.

Durante la tercera sesión, se tratarán los aciertos y los errores de la hostelería después de la COVID-19, y se intentará dar respuesta a preguntas como; qué modelos de negocio obsoletos y anticuados se tendrán que reformar, o qué nuevos patrones de negocio tendrán que adoptarse. En esta sesión, que será el 17 de noviembre, participarán los ponentes: Antoni Carbonell, Cofundador de Homerti, y Felip Boyero, Director de concepto de Es Racó d’Artà.

Finalmente, la cuarta y última sesión, el 25 de noviembre: Innovación en el sector de restauración y ocio, contará con ponentes que analizarán ejemplos de modelos disruptivos de negocio que dan respuesta a un problema o a necesidades del consumidor; en el modelo de TimeOutMarket, que presentará su CEO y fundador Joao Cepeda; o el caso de éxito de Estefanía García; Fundadora y CEO de Glutify y GenoVive.

14 años analizando nuevas oportunidades para el turismo balear

Durante las catorce ediciones anteriores el seminario ha tenido más de 2.000 asistentes; profesionales del sector empresarial, de la investigación, del ámbito académico, estudiantes y representantes de las administraciones públicas, entre otros.

A lo largo de los años se han analizado varias temáticas relacionadas con productos turísticos como el cultural, experiencial, turismo náutico o de salud, instrumentos de marketing como el branding o el social media. Además, se han tratado nuevas oportunidades de negocio como la economía colaborativa y cambios de modelo económico como la economía circular. Del mismo modo, se han abordado nuevas tecnologías con potencial para la industria turística como la inteligencia artificial o el internet de las cosas.

El objetivo de las jornadas, organizado por el Govern de les Illes Balears desde 2004, es impulsar la innovación, fomentar la competitividad y ser un punto de referencia en la industria turística, para lo cual, el Seminario INTO cuenta con un comité científico formado por la Dra. Marta Jacob (UIB), el Dr. Juan Mulet (Dr. Ingeniero en Telecomunicaciones), el Dr. Diego Medina (ULPGC) y el Dr. Joan Enric Capellà (Área Manager de Baleares de Iberolat Consulting & Investment).