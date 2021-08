El sector de la restauración es de los más afectados por la subida del precio de la luz

La subida del precio de la luz está afectando considerablemente al sector de la restauración, que no puede permitirse adaptarse a horarios de menor coste para que la factura sea menor.

Juan Cabrera, propietario del restaurante El Varadero de Palma, en Mallorca, ha explicado que no les queda otra que "conformarse y aguantar" y ha admitido que su sector sufre "mucho" porque en los meses de julio y agosto es cuando "más se necesitan todos los electrodomésticos". En El Varadero, según su presidente, cuentan con mucha maquinaria que necesita luz para su funcionamiento.

Sin embargo, Cabrera ha asegurado que no se van a quejar porque "no sirve para nada". Para eso, ha indicado, están las patronales como la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) o la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM), "que son las que deben manifestarse oficialmente y no sólo para salir en los medios".

La subida del precio de la luz puede implicar que el coste de la comida sea más alto. Desde El Varadero buscan la fórmula para que el cliente "no note estos cambios en su bolsillo". Y es que la carta de un restaurante, ha explicado Cabrera, "no se puede cambiar cada 5 días".

Además, el propietario del restaurante ha denunciado que estas subidas se produzcan "de un día para otro" y ha lamentado que la situación sea "imposible de sostener". Finalmente ha indicado que las eléctricas "deberían saber los costes que van a tener o hacer un abono para todo el comercio para que así se pueda mantener el precio".