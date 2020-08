El sector hotelero augura un nuevo cierre adelantado

Salvar la temporada es imposible. Tras muchas semanas haciendo grandes esfuerzos para reactivar la economía, los hoteleros se enfrentan ahora a un momento muy difícil: auguran que tendrán que volver a cerrar. De hecho, aseguran que la primera vez, al menos, no pudieron abrir. Tras el estado de alarma muchos se arriesgaron a abrir incluso con malas previsiones y ahora van a tener muchas pérdidas por las inversiones que han tenido que hacer.

Piden autocrítica, ya que aseguran que los contagios se han producido entre los residentes y no entre los turistas porque no han estado lo concienciados que debían estar.

Muchos hoteleros todavía no saben qué van a hacer y se encuentran ahora expectantes por saber qué pasará durante esta semana; aunque las cancelaciones ya son masivas. Entre algunos aspectos, lamentan que no se hayan intensificado los controles en puertos y aeropuertos, como venían pidiendo desde el principio. Los principales mercados emisores de las islas ya han puesto restricciones. Gran Bretaña ha impuesto la cuarentena obligatoria con España y Alemania ha recomendado no viajar a Baleares. Italia obliga a hacer una prueba PCR a los viajeros que vengan a España. Grecia a partir de hoy también impone restricciones y Países Bajos también ha impuesto la cuarentena obligatoria. Y así hasta diecisiete países han puesto restricciones para venir a las Islas Baleares. El sector hotelero echa la persiana de forma anticipada a la espera de que los datos sanitarios mejoren.

Javier Vich, presidente de la Asociación de Hoteleros de Palma, asegura que el sector hotelero ha hecho un gran esfuerzo de adaptación a los controles sanitarios para tratar de salvar la temporada en la medida de sus posibilidades, pero que "la situación es devastadora, muy alarmante y preocupante".

El presidente de la Asociación ha considerado que el comportamiento de ciertos residentes, no concienciados con el problema sanitario, no es el único problema que ha tenido el sector hotelero estos meses. Ha recalcado que fueron muchos los directivos que pidieron más controles en puertos y aeropuertos.

Javier Vich ha explicado que las previsiones apuntaban a una ligera caída durante el mes de agosto, hasta el 43 por ciento, pero el cierre adelantado de los hoteles provocará un descenso aún mayor. Ha explicado que el cierre de marzo fue nulo puesto que la mayoría de hoteles aún no habían abierto sus puertas, el cierre de este mes, comenta, es grandísimo para tener que cerrar forzosamente.