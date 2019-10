Sarver: "Invertimos tiempo y recursos para devolver al RCD Mallorca a donde debía estar"

El propietario del RCD Mallorca Robert Sarver se muestra encantado tras el triunfo ante el Real Madrid pero en general con la línea que mantiene el equipo, que ahora suma 10 puntos, así como con las mejoras que ha introducido en el Club. El propietario del Mallorca y los Phoenix Suns estuvo presente en la cumbre sobre marketing entre liga y NBA aprovechando el nexo que une a ambas ligas en su persona y antes del duelo ante el Real Madrid.

Sarver afirma sobre el arranque de liga que "el inicio de temporada ha sido muy emocionante, empezamos con tramo de partidos difícil y mala suerte con algunos penaltis pero me gusta la lucha y competitividad de nuestro equipo, me siento bien. Todos se presentan a trabajar cada día para mejorar, no estamos contentos con dónde estamos, queremos mejorar cada día" decía en los medios del Club.

Curiosamente Sarver no ha hecho ninguna valoración pública por ahora con la situación tensa con el Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca por la lentitud en los permisos y trabas para poder construir la pequeña residencia para futbolistas, o el proyecto de reforma de Son Moix para quitar la pista de altetismo. Sarver está muy molesto como informó Deportes Cope Mallorca pero está a la expectativa.

El máximo accionista añade sobre la trayectoria del RCD Mallorca desde su llegada que "hemos tenido momentos malos, ya dijimos que era proyecto a largo plazo, invertimos tiempo y recursos para devolver al Mallorca donde debía estar. Por suerte hemos tenido unos últimos 24 meses que han estado muy bien. Ascender fue increíble es simplemente increíble, las emociones que se viven con el deporte. Estamos felices por la afición y orgullosos por los jugadores, muchos se quedaron cuando bajamos a segunda b y aunaron esfuerzos".

Sobre la evolución del Mallorca afirma que "definirtivamente el club ha mejorado, hace sólo 24 meses primer partido subimos al norte de España (Peralada) y había 2000 aficionados en el estadio. Mira cómo está nuestro estadio ahora nos enfrentamos al Real Madrid, es genial. Todo se reduce a la gente, intentamos conseguir a la gente más capacitada para el club a la que le damos los recursos para tener éxito. Intentamos no estar demasiado arriba cuando va bien ni demasiado abajo cuando va mal, hay que mirar al futuro siendo lo más productivos posibles, se trata de proporcionar recursos para que tengan éxito".