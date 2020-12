El Santuario de Lluc no tendrá público en la Misa de Maitines

Sin duda en el oficio religioso de la Nochebuena de Mallorca, uno de los momentos más esperados es el canto de la sibil·la. Este año el Santuario de Lluc ha confirmado que no se podrá asistir presencialmente a las Maitines. Aunque la sibil·la se canta en muchas iglesias de la isla, las más emblemáticas son la Catedral de Palma y el Santuario de Lluc, donde el canto de la sibila es interpretado por un blauet.

Este año las restricciones han hecho imposible que el Santuario de Lluc abra sus puertas el 24 de diciembre. Esta vez, la misa empezará a las seis de la tarde y se podrá seguir en directo en la página web del Santuario o bien en Canal 4 por la televisión.

Al igual que en la Catedral, el santuario de Lluc adelanta a esa hora de la tarde su misa. El prior del Santuario de Lluc, Marià Gastalver ha explicado que "el único público que podrá asistir serán algunos de los padres de los blauets ya que el aforo se reduce al 30%".

Gastalver ha señalado que aunque no haya público, los niños están acostumbrados a cantar también sin gente y no será un impedimento para el concierto de la misa. El cant de la sibil·la es una profecía sobre la llegada del fin del mundo. Aún así, el prior recuerda que durante las fiestas se podrá visitar el Santuario y sus alrededores sin ningún problema.

Este canto sólo se mantiene en Mallorca y en el Alguer .En el año 2010 fue declarado por la UNESCOpatrimonio Immaterial de la Humanidad.