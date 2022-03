Un pueblo de Mallorca abolirá el uso de caballos para las galeras en los próximos 10 años

El alcalde Sant Llorenç des Cardassar, Pep Jaume Umbert, se ha comprometido con el presidente de Progreso en Verde, Guillermo Amengual, a abolir el uso de caballos para las galeras en los próximos 10 años.

Así lo ha anunciado en una nota de prensa ,Progreso en Verde, que ha destacado que hacía dos años que solicitaban una reunión para abordar la abolición del uso de caballos de las galeras, pero que el ayuntamiento de Sant Llorenç no contestó hasta que se produjo el cambio de alcalde a finales del pasado año 2021.

El partido animalista ha recordado que había presentado varias denuncias tanto ante la Fiscalía como el Seprona por presuntas irregularidades del servicio de galeras de Sant Llorenç que operan también en Sa Coma y Cala Millor.

"Está claro que desde Progreso en Verde queríamos algo más inmediato para poner fin a la explotación de los caballos de las galeras de Sant Llorenç", ha expresado Amengual, quien ha lamentado que "no se notificase dicha ordenanza con antelación, pues ahora se está ante una publicación en el BOIB de una ordenanza que se hizo solo entre los conductores de las galeras y el consistorio de Sant Llorenç, sin posibilidad alguna de negociar".

No obstante, el partido animalista ha agradecido al actual alcalde de Sant Llorenç, Pep Jaume Umbert, "el diálogo y la predisposición a reducir la fecha del uso de caballos para las galeras, ya que no es algo que sea hermético y no pueda cambiarse".

"Seguiremos trabajando para poner fin al maltrato y explotación de los caballos de las galeras en todos los municipios donde se utilice el servicio de galeras. No estamos de acuerdo en que el plazo sean 12 años, pero de elegir entre 12 años o no suprimir nunca el servicio, nos quedamos con los 12 negociables", ha declarado.