Salva Sevilla: "Están preparados para salir cuando pierdes partidos y darte caña"

A sus 35 años Salva Sevilla es uno de los futbolistas del Real Club Deportivo Mallorca que más temporadas lleva en el fútbol, por ello es uno de los jugadores que mejor pueden hablar en situaciones de crisis. El almeriense no ha dudado hoy en agradecer a la afición el apoyo que sienten, incluido ahora en los malos momentos, señalando a enemigos exteriores, si bien no ha concretado a quién se refiere.

El centrocampista ha dicho que "les damos las gracias (a la afición) por estar siempre con nosotros, en estas sitauciones es cuando se ve a las buenas aficiones y la gente que ama al club, hay ya bastantes enemigos fuera para aprovecharse de estas situaciones, están preparados para cuando pierdes partidos salir y darte caña. Sabemos qué gente nos apoya, la gente ve la entrega del equipo. Lo que queremos nosotros es premiarle a ellos también y conseguir puntos para que estén contentos".

Además, el jugador admite que esta temporada le está costando entender algunas decisiones arbitrales: "hay decisiones que no las he visto como el árbitro, su criterio es el que decide pero yo algunos penaltis nos los he visto claros. Tenemos que intentar cuidar estos detalles para que no nos pase dentro del área, pero es cierto que ha habido decisiones que no comparto, nos queda seguir trabajando y pedir que ni nos regalen ni nos quiten".

En el vestuario del RCD Mallorca saben de la importancia del duelo ante el Espanyol, la derrota en Mendizorroza les dejó tocados: "se lleva mal esto no lo vamos a ocultar, a nadie le gusta perder, se pasa mal esta semana y yo lo llevo mal. La única forma de cambiar esto es insistir y seguir trabajando como lo hacemos y el fútbol será justo con nosotros cuando cuidemos esos detalles que nos están privando de sumar puntos"