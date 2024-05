¿Sabías que tus fotos de Instagram y Facebook servirán para entrenar la IA?

Si te preocupa la privacidad de tu contenido en Instagram, sigue estos pasos para negarte a su uso;

Meta ha implementado un formulario de objeción que permite a los usuarios oponerse a que Instagram y Facebook hagan uso de la información que han compartido en sendas plataformas para entrenar su Inteligencia Artificial (IA).

La compañía va a actualizar su Política de privacidad, en la que explicará cómo utiliza la información para desarrollar su tecnología de IA generativa y que se habilitará de forma predeterminada para todos los usuarios que continúen utilizando sus servicios a partir del próximo 26 de junio. Después de la modificación podrán utilizar todas las publicaciones, comentarios, audios y fotos que hayamos colgado en Instagram y Facebook para alimentar sus modelos de inteligencia artificial

PASOS A SEGUIR

La buena noticia es que puedes oponerte desde tu móvil, ordenador o tablet. Te vamos a explicar todos los pasos que necesitas saber. Lo primero será abrir la aplicación de Instagram. Una vez dentro, ve a tu perfil de usuario y pulsa en el botón de menú, que está situado arriba a la derecha. Aparece con el icono de tres rayas horizontales.

Cuando pulses en el botón de menú irás a la pantalla de Configuración y actividad. En esta pantalla tienes que bajar hasta abajo del todo, y pulsar en la opción de Información.





El siguiente paso es Pulsar en la opción de Política de privacidad que aparecerá en el segundo lugar. Pulsa en el enlace de derecho a oponerte que aparecerá en el primer párrafo. Tienes que bajar abajo del todo en la pantalla para ir al cuestionario.





Esto te llevará al formulario para solicitar que no se usen tus datos. Aquí, tendrás que indicar tu país y tu correo electrónico. Después, en el primer cajetín, debes solicitar expresamente que no quieres que tu la información de tu cuenta se use para entrenar a la IA.

