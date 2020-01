Se ha retrasado un par de semanas la gripe, se espera que en unos días comience el pico de contagios

De momento, en Baleares se está retrasando la incidencia de la gripe. Ya han empezado a verse algunos casos pero en las proximas dos semanas comenzará a aumentar la incidencia del virus.

Desde 2009 la gripe A ya es habitual y aunque tiene más posibilidad de generar un cuadro más severo o con más complicaciones pero no hay que alarmarse. El doctor Pep Palmer, del Centro de Salud de Son Ferriol ha explicado que la vacuna protege también contra el virus de la gripe A, recuerda que una vacuna aunque crea inmunidad no logra protegernos al cien por cien ya que circulan muchas variantes del virus.

Si en los proximos días resultas contagiado por la gripe los servicios médicos recomiendan tomar antitérmicos como paracetamol y reposo. " si no perteneces a un colectivo de riesto no es un cuadro que necesite atención médica". Recuerda el doctor Palmer que sí hay algunos síntomas de alarma que nos deberían hacer acudir al médico, como que la fiebre no baje a pesar del medicamento, que nos cueste respirar o ante cuadros prolongados de diarrea.

MAÑANA ACABA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Hasta mañana puedes vacunarte de la gripe e insisten desde Atención Primaria que es totalmente recomendable y sobretodo para los colectivos de riesgo ya que los efectos secundarios son muy leves como febrícula, algún dolor muscular durante un día.

Hay que recordar que el año pasado se detectaron 15.000 casos de gripe en las islas y el virus fue el principal detonante del fallecimiento de unos doscientos ciudadanos que tenían otras graves enfermedades asociadas.