Se retrasa la reapertura del ocio nocturno

Siguen subiendo los contagios en Baleares. En las últimas 24 horas se han confirmado 510 nuevos y la tasa de positividad se acerca al 10%, sin embargo la presión hospitalaria baja, tanto en UCI como en planta. Hace 15 días que no hay fallecidos por COVID.

La situación epidemiológica ha hecho que el Goven haya decidido parar la desescalada, por lo que, de momento, no se abren las discotecas. Aunque el portavoz del Govern, Iago Negueruela, dice que se sigue trabajando para recuperar la actividad.





"No compensará económicamente abrir en agosto"

La Asociación de Ocio Nocturno de Ibiza pide un cambio legislativo para terminar con las fiestas ilegales. Destacan que en caso de haber un positivo, como ha ocurrido ya, con este tipo de fiestas se produce un descontrol muy importante. El Govern anunció ayer al sector que se retrasa su reapertura y continúa en el aire. Creen que podrán abrir a partir del 26 de julio.

El gerente de la Asociación de Ocio Nocturno de Ibiza, José Luis Benítez, lamenta que se vuelva a retrasar la apertura del ocio nocturno. Cuando la situación epidemiológica era buena, no podían abrir, y ahora que está empeorando, tampoco. Insiste en que los contagios han subido y no han tenido nada que ver, por lo que el ocio nocturno seguro sería una buena alternativa en estos momentos de fiestas ilegales e inseguras.

Además, si el sector del ocio nocturno no puede abrir hasta el mes de agosto, el gerente señala que no compensará económicamente. De hecho, algunos empresarios ya no abrirán a mitad de temporada, porque puede suponer grandes riesgos, aunque dice que quizás, algunos valientes, se atreverán a ponerse en marcha a partir de agosto.

Con todo esto, Benítez destaca la importancia de vacunarse. En el caso del ocio nocturno, por ejemplo, será la clave para poder entrar en los locales.





Prohibida la venta de alcohol en comercios y gasolineras

El govern además prohíbe a partir del sábado la venta de bebidas alcohólicas en todos los comercios y gasolineras de las islas a partir de las 22 horas para intentar frenar los botellones.

Y con el objetivo de luchar contra el turismo de excesos Reino Unido y el govern se unen y ponen en marcha una campaña bajo el lema 'Quédate con tus amigos'. El cónsul británico Lloyd Milen insiste en que el objetivo es desterrar el turismo de borrachera.