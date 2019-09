Restauradores en pie de guerra con el Ayuntamiento de Palma por el cierre de las terrazas

La lucha por mantener las terrazas es incesante entre Ayuntamiento y Restauradores. Los empresarios llevan 4 años sintiéndose perseguidos por el Consistorio y piden a los responsables que se busque una solución.

Por ese motivo, han decidido convocar una reunión informativa con el fin de evitar el cierre de las terrazas. En la nota, explican que ya lo intentaron con el Born, siguieron con una ordenanza restrictiva y ahora le han dado el tiro de gracia a La Lonja. El Presidente de los Restauradores, Alfonso Robledo, cree que no van a parar y que están preparando medidas más restrictivas.

En esta reunión, los empresarios buscarán medidas y acciones para evitar el cierre de las terrazas en Palma, que como recuerda, crean empleo, una ciudad viva y limpia con espacios con encanto y también crea empleo.

PELIGRO DE UNA CIUDAD SIN TERRAZAS

El presidente de los restauradores, Alfonso Robledo, advierte del serio peligro que corren los bares y restaurantes y denuncia que el Ayuntamiento de y después quite. ''Somos pequeños empresarios y tenemos las terrazas que nos ha dado el Ayuntamiento, nos ha dado la licencia. Que no den más, pero que no quiten lo que ya han dado. No pueden dar una cosa y después quitarla. Si hay un problema de ruido, nos podemos sentar y buscar la solución''.

UNA MALA TEMPORADA

A este grave problema, se le suma una mala temporada donde han bajado alrededor de un 10-15% con respecto al año anterior. La sorpresa, asegura Robledo, ha sido la caída del touroperador Thomas Cook, la subida de la luz, de los impuestos o del convenio. ''Para una buena temporada necesitamos que septiembre, octubre y noviembre sean buenos, como el año pasado, que a finales de noviembre hacía buen tiempo. Este septiembre no ha sido bueno y con lo de Thomas Cook parece la ruina para todos. La temporada muy mal. Esto, sumado a los cruceros, no sé de que vamos a vivir''.