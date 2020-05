Restauradores de Mallorca se plantean volver a cerrar sus negocios ante las pérdidas

Con la fase 1 Baleares pudo abrir sus terrazas con un 50% de aforo. Muchos empresarios decidieron esperar a la fase 2 que permitirá abrir el interior de los locales, otros el día 11 abrieron y aunque la afluencia de clientes a las terrazas es importante no le salen los números y se plantean volver a cerrar.

Las patronales de restauración de Mallorca (Restauración CAEB y PIMEM Restauración) han alzado su voz conjuntamente para reclamar, “que nuestra administración autonómica exija, con igual vehemencia que los parlamentarios canarios muestran en el Congreso de los Diputados, ayudas reales también para nuestra comunidad”.

Cabe destacar que tras casi 10 semanas desde que se iniciara el Estado de Alarma, que tal y como explican las patronales “ha congelado literalmente nuestro sector”, todavía hay aproximadamente un 35% de trabajadores que no han recibido “ni un euro” de las prestaciones por ERTE desde el 14 de marzo y casi una cuarte parte no ha cobrado todo lo que le corresponde.

La liquidez inyectada a las empresas es, afirman, “a todas luces insuficiente y extremadamente tardía”. Y, lo que es más preocupante para Restauración CAEB y PIMEM Restauración, “los establecimientos que se animaron a abrir en la fase 1 ya se plantean cerrar de nuevo ante la evidencia de las insostenibles pérdidas económicas”, con el consiguiente riesgo de pérdidas masivas de empleo más cerca cada día.

En este sentido consideran que “las sucesivas prórrogas siguen sin ofrecernos a Mallorca ni a Baleares un plan de acción de vuelta a unas rutinas sociales normales y, mucho menos, concretan protocolos sanitarios para la detección de contagios en las entradas a las islas ni entre los residentes, ni aislamiento de esos focos de infección, ni una comunicación transparente de nuestra realidad sanitaria”.

Mientras tanto, añaden, “la iniciativa privada lleva 10 semanas trabajando incansablemente por reinventarse, poniendo el foco en lo urgente y también en lo importante tendiendo la mano para colaborar con las administraciones públicas aunque siguen sin darse por aludidas mientras miran a Madrid esperando algo que parece que, si no es por la determinación de los representantes canarios en el Congreso, quizás no nos llegue si no es de rebote”.

Restauración CAEB y PIMEM Restauración hacen un llamamiento al Govern de les Illes Balears “para que lidere la mesa del sector turístico que mencionó en el Parlament esta semana”. Y, al mismo tiempo, “que no den la espalda a todo el capital empresarial en las islas sino todo lo contrario, lo aproveche y lidere también una mesa conjunta de reactivación donde la administración pública sea capaz de generar el contexto adecuado para que la iniciativa privada pueda seguir siendo motor económico de nuestras islas al tiempo que recuperamos la transparencia, rigor y confianza sanitaria como destino turístico”.

Finalmente, las patronales consideran que ahora “es el momento de contrarrestar la pasividad de Madrid con la acción determinada y responsable en Baleares, por lo que las patronales de restauración nos ponemos a disposición del Govern” para el impulso de medidas reales que reactiven la economía de las islas en general y la del sector de la restauración en particular.