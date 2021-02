Restauradores de Mallorca: ''Dos semanas más de cierre será definitivo para muchos''

Los restauradores de Mallorca se encuentran en una situación de ahogo total y creen que están en el punto de mira del Govern. Denuncian que se les está focalizando como parte del problema cuando deberían ser parte de la solución.

Después de conocer que bares y restaurantes seguirán cerrados hasta el próximo 28 de febrero, desde la Asociación de restauradores AREMApiden al Govern que rectifique y dejen abrir sus locales. Tom Bestard forma parte de la Asociación AREMA y ha asegurado que esta prolongación de cierre ''será definitivo para muchos y afectará a miles de trabajadores''.

Aunque Mallorca cumple 7 de los 8 indicadores del semáforo covid para bajar el nivel de riesgo, el Govern no flexibilizará las restricciones en el sector por temor a un rebrote y por la ocupación de las UCI, algo que no entienden desde la Asociación. ''A la hora de decretar el cierre solo se tuvo en cuenta un dato. En estos momentos, todos los datos, menos las UCI, dicen que podríamos abrir'', lamenta Bestard. ¿Por qué ahora no se está teniendo en cuenta para levantar las restricciones el mismo semáforo que se tuvo en cuenta para establecerlas?'', se pregunta.

Audio

Piden ser parte de la solución

A muchos restauradores se les están acumulando las deudas de alquileres, suministros y tasas. Critica Bestard que, por ejemplo en Palma, están pagando desde el inicio del estado de alarma la tasa de basuras al 100% cuando los establecimientos se han mantenido cerrados. En otros municipios de la isla no ha ocurrido lo mismo.

Audio

Otro tema que preocupa a la Asociación de restauradores AREMA es que se están produciendo una gran cantidad de reuniones en lugares cerrados por la ''necesidad de sociabilizar''. Insiste Bestard en que ''es importante que el Govern deje de ver a la restauración como un problema y cuenten con nosotros para ser parte de la solución''.