Un restaurador de Mallorca, sobre las ayudas al sector: 'Es insultante, creo que se están riendo de nosotros'

La segunda convocatoria de ayudas directas de 1.500€ a los restauradores por parte del Consell de Mallorca ya se pueden solicitar. Recordamos que estas ayudas se pueden tramitar, gestionar y seguir su proceso en la página web ajutsmallorca.com. Para muchos restauradores, la situación actual ''se les está haciendo bola'' y esos 1.500€ no les basta para cubrir los gastos básicos que generan al mes, teniendo en cuenta que ya muchos establecimientos han decidido cerrar y no apostar por el Take Away o Delivery.

Más: ''Hemos vendido 1-2 bocadillos al día con el Take Away''

Tomeu Más frecuenta Sa Llimona en Palma. Habla en nombre de todos sus compañeros cuando asegura que en la zona de Santa Catalina (una de las más zonas de la ciudad con más vida cuando no había restricciones) no hay tránsito de gente y por tanto, los que tienen abierto sobreviven como pueden. Precisamente él ha intentado durante una semana el Take Away y el Delivery pero no ha funcionado. Explica Más que cuesta adaptarse y muchos productos son complicados para este tipo de negocio y tiene complicación. ''Nosotros lo intentamos adaptándolo a los bocadillos. Reconoce que esa semana fue ''francamente mal, porque Santa Catalina no es un lugar de paso. Vendimos un bocadillo o dos diarios'', explica.

Recuerda Más que en abril, la consultora Bain & Company hizo un estudio sobre las necesidades de la restauración y el impacto de la Covid-19 en la hostelería de España. Entonces, los efectos de la pandemia ''podrían provocar una caída de la facturación anual del sector hostelero español de hasta 55.000 millones de euros, lo que equivale a un 40%''. Además, el 42% de las pequeñas empresas no pasarían de 25 días y necesitarían financiación externa. ''Esto era a nivel nacional pero nos da una idea de cuál es el drama al que nos enfrentamos en Baleares: empresas pequeñas, con poco margen de beneficio, con pocos recursos y un máximo de 4-5 empleados''.

Más: ''Sinceramente, para el sector es insultante, yo creo que se están riendo de nosotros''

La situación en las Islas Baleares es crítica y dramática ya que casi todas las empresas tienen pocos recursos de tesorería. Los gastos como el alquiler, los préstamos bancarios y la luz siguen corriendo mientras que el agua está aplazada y por lo tanto, tendrán que pagarla antes o después. Para el restaurador Tomeu Más, 1.500 euros en ayudas no bastan. ''Me están diciendo que me dan 1.500 euros pero para que me los den tengo que demostrar que estoy al corriente de pago con las amdministraciones públicas. Esto lo tengo que hacer cada mes, son 1.500€ en enero, pero si en enero no pagas Seguridad Social, en febrero no te voy a dar la ayuda. Esta es la lectura. Sinceramente, para el sector es insultante, yo creo que se están riendo de nosotros. Quien ha puesto esto no tiene ni idea de lo que está haciendo. 1.500€ es lo que se puede pagar de alquiler de un local'', sentencia.

Cómo solicitar las ayudas

Recordamos que estas ayudas de 1.500€ cada mes hasta marzo se pueden tramitar, gestionar y seguir su proceso en la página web ajutsmallorca.com.