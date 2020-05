Restauración en fase 2: el 75% del sector sigue cerrado

Según las primeras previsiones de la asociación, PIMEM Restauración, “aproximadamente un 75% de los negocios” del sector aún continúan cerrados. “La incertidumbre, la cautela y la falta de liquidez” parecen ser las principales razones por las que la mayoría del sector “aún no ha levantado por completo la persiana”.

Es cierto que con el inicio de la fase dos, los negocios de las islas ya pueden abrir el “100% de sus negocios”, tanto interior como exterior y siempre respetando las normas de higiene y seguridad, pero esto no parece haber espoleado suficientemente a un sector todavía “muy temeroso e inseguro”.

“Nos preocupa la falta de información de la que dispone el sector con por ejemplo el levantamiento de los ERTEs, nos preocupa la falta de liquidez de la que disponen nuestros negocios para volver a arrancar, o incluso la falta de medidas específicas y diálogo con la administración” explica Gustavo de Vicente, gerente de PIMEM Restauración, en La Mañana de COPE Mallorca. Precisamente la semana pasada PIMEM Restauración y Restauración Caeb se unieron para reclamar “medidas concretas” para el sector.

Esta situación, según explican desde la asociación, ha llevado a que tan solo un 10% más de restauradores hayan abierto la totalidad de sus negocios. “En la fase 1 abrieron el 15% de empresas. Sobre todo, aquellas que tenían terrazas. En esta fase prevemos que la cifra crezca hasta el 25% del total de negocios de la isla”.

“Si no se dan ventajas para el levantamiento progresivo de los expedientes y no recibimos ayuda, por parte de la administración, para asumir parte de los costes los primeros meses, va a ser imposible que las empresas abran. Y aún menos que se sustenten con el paso de los meses” asegura de Vicente.

La falta de turismo, un impedimento para la apertura total

Con un tejido empresarial formado por alrededor de 9.000 empresas y con el exceso de dependencia de nuestra comunidad del turismo desde PIMEM Restauración ven “improbable” que el sector “abra en su totalidad”.

“Baleares recibe 13 millones de visitantes en temporada alta. Nuestro tejido está preparado para absorber ese número de personas. Sin esos turistas nuestro sector se va a resentir gravemente. Lamentablemente la población de Baleares no basta para sustentar a este tejido empresarial. Por no hablar de que sin las medidas específicas los empresarios no se atreverán a abrir. Hay que dotarlos de mayor seguridad” finaliza el gerente de PIMEM Restauración.