Restauración CAEB y Abone no se sentarán en la mesa de negociación del convenio de hostelería

La Asociación de Cafeterías, Bares y Restaurantes de Mallorca (Restauración CAEB) y la Asociación Balear del Ocio y Entretenimiento (Abone) han reiterado que no firmarán el convenio colectivo de hostelería si no se tienen en cuenta las particularidades de cada sector.

"No es lo mismo un trabajador de un hotel que uno de un bar o una discoteca", han insistido a través de una nota de prensa tras una reunión este martes.

Ambas asociaciones han lamentado que, a pesar de no haber denunciado el convenio, como sí hizo CCOO, no han recibido ninguna propuesta de reunión para escuchar y atender los puntos básicos de sus reclamaciones, que son "de lógica pura"

El presidente de Restauración CAEB, Alfonso Robledo, ha afirmado que este año se buscaba un consenso en la firma del convenio, pero ha advertido que lo volverán a firmar solo las grandes empresas y hoteleros y no los sectores de restauración y ocio, compuestos por microempresas y autónomos.

Robledo ha matizado, sin embargo, que su relación con la patronal hotelera es "excelente". "Podrían habernos avisado con antelación del preacuerdo y así darnos margen para poder proponer nuestras particularidades", ha añadido, en todo caso.

INDIGNACIÓN EN AMBAS ASOCIACIONES

Robledo y el presidente de Abone, Miguel Pérez-Marsà, han coincidido en que las asociaciones están "dolidas" con todos los agentes sociales que se sientan en la comisión negociadora, puesto que sabían que querían solicitar una disposición para sus particularidades.

El presidente de Restauración CAEB, además, ha advertido que "no volverán a consentir" que les avisen dos horas antes de la reunión de la comisión negociadora para acudir a ratificar un acuerdo que, a su juicio, no beneficia a sus sectores. "No habrá más remedio que ir un paso más allá", ha añadido.

En cuanto a sindicatos y Govern, desde las patronales no dan crédito a que "se sienten con los grandes empresarios y no los pequeños que son los que sufren para cubrir gastos y ofrecen más trabajo a la gente y durante todo el año".