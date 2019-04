"Ya está en el hospital". Así han descrito el final del rescate de la lancha del RCNP (Real Club Náutico de Palma) que quedó varada en el Arenal el pasado sábado cuando participaba en tareas de comité de regatas del Trofeo Princesa Sofía. El rescate se ha producido en las últimas horas y a juzgar por lo que cuentan no ha sido nada fácil, más bien todo lo contrario, muy complejo.

No deja de ser un hecho insólito a pesar de la gran cantidad de embarcaciones que navegan por aguas de Balears de todo tipo, pero no es habitual ver un accidente como el del pasado sábado cuando la lancha fue directa hacia las rocas.

Una quincena de personas han participado en el rescate de la embarcación varada en el espigón del Arenal, "de una forma artesanal" porque sobre la roca no había otra forma de recuperar la embarcación ni se podía plantar ninguna grúa en el agua. La embarcación ha sufrido algunos desperfectos y ahora se va a proceder en el Náutico de Palma al "examen forense" como dicen con humor desde el Náutico, el desguace para ver los daños internos que pueda tener y cuantificarlos y después volver a montar la embarcación.

Pero los daños aparentemente no serán tan graves como podrían haber sido, y sobre todo el accidente del sábado no produjo daño personal porque como reconocen fuentes del sector náutico el accidente podría haber sido mucho más peligroso con daños personales graves.

Mientras sobre el error del patrón de la embarcación como apuntaban irónicamente en el Náutico "esto le va a costar puntos del carnet".