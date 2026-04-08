La Renta 2025 arranca en Baleares: Guía de las 24 deducciones para ahorrar y el nuevo "cheque" por vivienda okupada

La campaña de la Renta 2025 ya ha comenzado. Desde este miércoles 8 de abril, los contribuyentes de las Islas Baleares pueden acceder a su borrador y presentar la declaración. Este año, la declaración llega con un marcado acento insular: el Govern balear ofrece un catálogo de 24 deducciones autonómicas diseñadas para aliviar el bolsillo de las rentas medias y bajas.

El administrador tributario Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB), Alberto Roibal, ha desgranado las principales novedades, que incluyen rebajas en los tramos autonómicos, un aumento de los mínimos exentos y nuevas deducciones.

Menos impuestos y más exenciones

Una de las medidas principales es la reducción de la tabla autonómica para rentas inferiores a 48.000 euros, que se sitúa entre un 4% y un 6% por debajo de la media de otras comunidades. Además, el mínimo personal y familiar, la parte de la renta exenta de tributación, se ha incrementado un 10%, el máximo permitido por ley. Este aumento beneficia tanto al contribuyente general como a los mayores de 65 años y a quienes tienen hijos a su cargo.

Es importante que el ciudadano analice si es de aplicación a una de esas 24 deducciones" Alberto Roibal

Roibal ha recordado la existencia de hasta 24 deducciones autonómicas y ha insistido en la importancia de revisarlas antes de confirmar el borrador. "Es importante que el ciudadano, cuando va a complementar el borrador o confirmarlo, antes de hacerlo, analice si es de aplicación, en su caso, a una de esas 24 deducciones", ha señalado.

La gran novedad: hasta 500 € por vivienda okupada

Baleares estrena este año una medida pionera para proteger a los propietarios. Aquellos que tengan un inmueble ocupado ilegalmente o con desahucios suspendidos por vulnerabilidad podrán deducirse hasta un 40 % de los gastos asociados. Incluye IBI, suministros (luz, agua) y costes judiciales. Según ha explicado el administrador, esta medida permite que los dueños puedan deducirse en el IRPF parte de los gastos que soportan por esta situación. El ahorro máximo por esta vía es de 500 euros.

Autónomos y Familias: Más facilidades para deducir

El Govern ha impulsado una reforma que este año beneficia especialmente a los trabajadores por cuenta propia:

Equiparación de autónomos: Ahora pueden acceder a las mismas deducciones que las familias numerosas en conceptos como la compra de libros de texto, gastos de conciliación (menores de 6 años) y alquiler de vivienda habitual.

Familias numerosas: Se incrementa el margen de deducción al 30 % en el caso de las de categoría especial. Este umbral, que con carácter general es de 52.800 euros en tributación conjunta, se incrementa un 30% para este colectivo, superando los 80.000 euros para poder aplicarse las deducciones.

Los expertos insisten en la importancia de revisar la Renta a mano para incluir todas las ventajas fiscales disponibles

Calendario de la Renta 2025: Fechas clave

Para que no se te pase el plazo, estas son las fechas oficiales de la Agencia Tributaria:

Desde hoy, 8 de abril: Ya puedes presentar la declaración por Internet (Renta Web o App móvil).

6 de mayo: Se abre el plazo para confeccionarla por teléfono (Plan 'Le Llamamos').

1 de junio: Inicio de la atención presencial en oficinas (con cita previa).

25 de junio: Fecha límite si el resultado es a ingresar y quieres domiciliar el pago.

30 de junio: Fin de la campaña de la Renta.

¿Quién está obligado a declarar?

Este año, la obligación de presentar la declaración se aplica a:

Rentas del trabajo superiores a 22.000 euros (un pagador) o 15.876 euros (dos o más pagadores).

Todos los autónomos, sin excepción, que hayan estado de alta en 2025.

Perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2025, fijado en 16.576 euros, queda este año exento de tributación gracias a una nueva deducción para rentas bajas.

revisa el borrador

En la campaña anterior, los baleares se ahorraron una media de 352 euros gracias a las deducciones autonómicas. Sin embargo, muchas de estas ventajas (como las de nacimiento, material escolar o alquiler) no aparecen de forma automática en el borrador. Es imprescindible revisarlo y marcar las casillas correspondientes a Baleares para no perder este ahorro.