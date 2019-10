Tenemos por sana costumbre no enjuiciar a los jugadores nuevos que llegan al RCD Mallorca hasta verles en acción mínimamente. Decimos y repetimos cada verano que la prudencia es gran consejera a la hora de evaluar los fichajes, más si cabe si son de otros mercados.

Lo que no esperábamos es estar tras siete jornadas casi igual, sin haber visto a muchos jugadores ni poder decir una cosa u otra sobre la plantilla, y ésa es la peor sensación, que ni siquiera les hayamos visto, que el entrenador apenas cuente con un par. De los que hemos visto, uno da un nivel interesante, Kubo, otro un nivel prometedor, Febas, y otro un nivel irregular, Lumor. No incluimos la desgracia de la lesión de Baba Rahman, un jugador que tenía pinta de ser importante para el equipo, ni tampoco se puede ver ahora a Sedlar o Chavarría, también lesionados, pero antes tampoco les habíamos visto.

Vicente Moreno sigue jugando con el equipo del ascenso, semana tras semana no suele superar el número de dos fichajes los que se integran en su alineación. ¿Es por confianza infinita en el equipo del ascenso o es que directamente los otros cree que no dan el nivel? Es lógico pensar que un técnico metódico y de fidelidad a su trabajo y su grupo mantenga un núcleo duro y haga reconocible a su RCD Mallorca. Pero es menos lógico pensar que sabiendo que podría mejorar el nivel del equipo y ser más competitivo en primera división no emplee a algunos de los jugadores recién llegados.

Vamos, que ningún entrenador está pensando en tirarse piedras contra su propio tejado. No hay más que ver cuan reservado fue al principio con Takesufa Kubo y cómo el japonés ha ido ganando protagonismo, porque hay cosas que caen por su propio peso, si hay calidad hay calidad, si hay actitud hay actitud. Si un jugador está para aportar acaba jugando. Kubo tiene ese nivel que necesita la primera división, aun cuando es un chaval de 18 años con todo por hacer. Cómo es que no hemos visto al resto de fichajes, cómo es que no hemos visto a Sedlar, Trajkovski, Chavarría, Alegría, Señé, Salibur...

El RCD Mallorca anda muy justito de calidad, de nivel primera división. Y eso no quiere decir que estos jugadores que juegan no puedan hacerlo, claro que sí, dan todo lo que tienen, son irreprochables, pero se enfrentan a algo nuevo, sólo algún jugador sabía lo que era jugar en primera división, Reina o Salva Sevilla principalmente. No es lo mismo que estos jugadores compitan con jugadores que eleven el nivel y den una competencia sana, de tal manera que introduzcas jugadores de peso a que no. No es lo mismo que Salva Sevilla sea uno de tus buenos jugadores a que tenga que jugar sí o sí con 35 años. De igual manera no es lo mismo que traigas a jugadores con cierta experiencia en primera española y alguna apuesta, el problema es cuando traes casi todo apuestas.

El Mallorca ha trabajado con una enorme limitación este verano, en clara inferioridad por su bajo límite salarial, pero se esperaba encontrar jugadores con cuajo en la primera división aunque fueran cedidos a los que añadir algunas apuestas, es lo que esperábamos. Por lo que sea no ha sido así, y ahora cabe preguntarse si Vicente Moreno acabará contando con esos fichajes o si les ve opciones de mejorar el rendimiento del equipo.

Con todo, no es menos cierto que todo el infortunio del mundo se ha cebado en los bermellones, empezando por las lesiones, siguiendo por los penaltis, algunos ridículos pero otros producto de una bisoñez terrible, y acabando por los palos. Contábamos con que el RCD Mallorca sería un equipo con cierta dificultad para marcar pero que se haría muy fuerte defensivamente, que el cero en la puerta sería su máxima, que sería contundente en juego y a balón parado en lo defensivo. Y nos hemos encontrado con todo lo contrario, un equipo blando, ingenuo, con esto no contábamos sinceramente.

Si tienes poca pegada y además eres vulnerable, eres carne de cañón. Así está el Mallorca tras siete jornadas, y con un ánimo muy tocado porque el partido de Mendizorroza ha sido un guantazo en toda regla para equipo y afición. En esta liga tan igualada en la que los pobres compiten en cada encuentro como en una final y los detalles marcan cada encuentro, todo es posible aún, pero Vicente Moreno deberá cerrar el hemorragia como sea, y refrescar el equipo en alguna posición. El domingo ante el Espanyol es un partido ya marcado en rojo.