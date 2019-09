Reina se entrena ya junto a Fabri y Parera

El portero del RCD Mallorca Manolo Reina ha vuelto a los entrenamientos con su equipo tras asistir al inicio del juicio del Levante-Zaragoza en Valencia. Serán pocos entrenamientos más los que se pierda ya que el juez de lo penal número 7 de Valencia que lleva este caso accedió a que los futbolistas en activo sólo tengan que asistir el día que les toque declarar.

Hoy se ha visto por primera vez entrenando juntos a Reina, Fabri y Parera, que forman la tripleta de porteros tras la incorporación ayer del canario procedente del Fulham en calidad de cedido.

Por cierto que no a todos los futbolistas españoles que les tienta la Premier y la prueban les va bien por supuesto, esto es fútbol e influyen muchos factores, la confianza propia, del entrenador, la situación del equipo, y después el cambio cultural y de idioma. Fabricio no parece haberlo pasado muy bien según reconocía nada más aterrizar indicando que la experiencia no había sido muy satisfactoria.

No jugaba y encima habían descendido a Segunda. Portero experimentado en la liga española, tal vez el que más cumple con los deseos expresados por Vicente Moreno y su segundo Dani Pendín.

Que haya tres porteros no hará necesario por ahora que los metas del B, sobre todo Elías que participó en la pretemporada, tengan que subir tan asiduamente a entrenar con el primer equipo.

El Mallorca disputa hoy el Torneo de la Agricultura en Sa Pobla contra el Poblense (6 puntos en dos jornadas en tercera). Será ocasión para ver tal vez a Fabri y Rahman Baba.

Mientras los internacionales están con sus selecciones, hoy turno para Kubo con Japón ante Paraguay en Kashima, y Trajkovski en Israel con Macedonia.